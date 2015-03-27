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亚洲 | 2015年 3月 27日 星期五 17:16 BJT

台湾债市：104/06期借券成交7.50亿台币，加权平均利率0.2898%

路透台北3月27日 - 台湾柜台买卖中心周五公布，等殖成交附条件交易行情相关借券细节如下：
    
    期别   成交值  最高利率  最低利率  加权平均利率  可交易余额  上日余额
  104/06     7.50    0.5000    0.0000        0.2898       168.0         -
    
 注：约定天数为一天借券成交值单位为亿台币，利率单位为%。(完)
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