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亚洲 | 2015年 3月 27日 星期五 16:54 BJT

台湾数据：2月景气对策信号续呈绿灯，综合判断分数24分

路透台北3月27日 - 台湾国家发展委员会周五指出，2月景气对策信号续呈绿灯，综合判断分数较上月增加1分至24分。

国发会表示，今年美国、欧元区、日本经济成长可望优于去年，有助于出口动能扩增；但中国大陆经济持续放缓对台湾对外贸易的影响，需密切关注。

内需方面，行动通讯装置、智慧晶片应用领域等新兴商机，将带动相关产业投资力道；民间消费受惠于就业情势改善与低油价因素，实质购买力应可提升。整体而言，台湾景气仍持审慎乐观看法，经济可望续呈温和成长。

1月景气对策信号1月景气对策信号由黄蓝灯回复至绿灯，综合判断分数至23分。(完)

参考相关细节，可点选国发会网站,网址为(www.ndc.gov.tw/m1.aspx...)

台湾经济新闻请见 (记者 高洁如; 审校 黄凯)
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