中国个股：同方股份旗下同方泰德出售资产获利逾1亿加元

《全球汇市》美元兑欧元下滑，因法国大选乐观情绪盖过美就业数据惊喜
路透纽约5月5日 - 美元兑欧元周五触及约六个月最低水准，4月美国就业增长强劲反弹，但仍不敌周日法国总统第二轮投票前投资者看多欧元的人气。
路透上海3月23日 - 中国投资控股型科技企业--同方股份有限公司 周一公告称，控股子公司同方泰德 将持有的Distech controls公司股权出售给Acuity Brands, Inc. ，预计获利逾1亿加元。
根据协议，Acuity Brands将全购Distech公司，交易基价为3.18亿加元。同方泰德将所持Distech公司股权出售，交易基价约1.4亿加元，并由此获得1.22亿加元（约合5.92亿元人民币）股权处置收益，若Distech公司在外的购股权被全部行使，同方泰德股权处置收益将下降为约1.18亿加元。
公告显示，Distech controls公司主要从事设计、制造、销售及营销能源管理系统及综合建筑自动化系统业务。截至目前，同方泰德持有Distech已发行的1,812.21万股A类普通股,掌握其控制性权益。
随着同方泰德的快速发展，Distech 所贡献利润占同方泰德总利润的比重呈下降趋势，而同方泰德在国内市场的能源管理与节能EMC（合同能源管理）投资等业务又呈快速增长势态，为此，同方泰德董事会拟适时出售Distech股权。
同方股份持有同方泰德41.62%股权，同方股份周一收报16.47元，涨0.74元或4.7%。（完） (发稿 林琦; 审校 黄凯)
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路透纽约5月5日 - 油价周五收高1.5%，从五个月低位反弹，此前美国4月就业数据乐观，沙特称俄罗斯准备加入石油输出国组织(OPEC)延长减产以缓解油市长期过剩状况的行动。
路透纽约/伦敦5月5日 - 金价周五削减涨幅，因数据显示，美国4月就业岗位增长再度加快，金价本周有望创六个月来最大周跌幅，因美国将在6月升息的预期升温，且欧元区的政治风险减弱。