券商观点：离岸资金池增长缓慢或是人民币国际化受限主因--招商

路透香港3月23日 - 中国招商证券周一报告指出，离岸人民币资金池增长缓慢或是目前人民币国际化的主要限制因素。

报告认为，人民币国际化持续推进的大背景下，沪港通、RQFII等离岸人民币回流渠道不断拓宽，离岸贷款、债券等业务使境外金融中心对人民币的争夺愈发激烈，资金需求旺盛。但离岸资金池的增长速度缓慢，1月香港的人民币存款甚至出现下降；资金来源和运用的不匹配也导致海外人民币流动性趋紧。

此外，美元强势带来的人民币贬值压力使得投机者通过外汇掉期做空人民币，增加对人民币流动性需求；境内外汇差扩大，“跨境搬运工”将离岸人民币汇回在岸，减少人民币流动性供给；流动性供求的失衡推高离岸利率水平。

报告认为，人民币国际化持续推进的大背景下，离岸人民币回流渠道不断拓宽，境外金融中心对人民币的争夺愈发激烈，但离岸资金池的扩容速度并不匹配，这使得海外人民币流动性趋紧。

香港金管局此前公布，截至1月底，香港人民币存款 为9,814亿元，按月下跌2.2%。

离岸人民币业务的最新进展显示资金来源有限，资金存量规模有所下降，而资金运用渠道不断拓展，需求旺盛，离岸市场人民币流动性紧张是必然的一个结果。

目前离岸和在岸人民币汇率的关系主要表现为离岸的波动性更高，但离岸最终跟随在岸。未来，随着在岸人民币汇率市场化、资本项目可兑换的进一步推进以及离岸市场广度与深度的实质性改善，离岸、在岸汇率将更多地体现双向互动。

中国人民币兑美元 即期周一小幅走升报6.2160，上周单周上涨0.86%，创逾七年最大周涨幅，香港离岸人民币兑美元即期 最新报6.2113/6.2134元，两地价差收窄。