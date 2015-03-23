中国反腐：中石油原副总经理王永春涉嫌受贿被提起公诉--新华

《全球汇市》美元兑欧元下滑，因法国大选乐观情绪盖过美就业数据惊喜
路透纽约5月5日 - 美元兑欧元周五触及约六个月最低水准，4月美国就业增长强劲反弹，但仍不敌周日法国总统第二轮投票前投资者看多欧元的人气。
路透北京3月23日 - 新华社周一报导，中国石油天然气集团公司原副总经理王永春涉嫌受贿、巨额财产来源不明、国有公司人员滥用职权一案，已由湖北省襄阳市人民检察院依法提起公诉。
起诉书指控王永春利用职务上的便利，为他人谋取利益，索取、非法收受他人巨额财物；财产、支出明显超过合法收入，差额特别巨大且不能说明来源；滥用职权，致使国家利益遭受特别重大损失，应当以受贿罪、巨额财产来源不明罪、国有公司人员滥用职权罪追究其刑事责任。
去年6月，中纪委已宣布对王永春给予开除党籍以及行政开除处分（双开），并将其涉嫌犯罪问题及线索移送司法机关依法处理。
新华社另一报导称，四川省文联原主席郭永祥涉嫌受贿、巨额财产来源不明一案也已由湖北省宜昌市人民检察院提起公诉。他曾任四川省人民政府副省长。（完） (发稿 宿泱韫; 审校 黄凯)
路透纽约5月5日 - 美元兑欧元周五触及约六个月最低水准，4月美国就业增长强劲反弹，但仍不敌周日法国总统第二轮投票前投资者看多欧元的人气。
路透纽约5月5日 - 油价周五收高1.5%，从五个月低位反弹，此前美国4月就业数据乐观，沙特称俄罗斯准备加入石油输出国组织(OPEC)延长减产以缓解油市长期过剩状况的行动。
路透纽约/伦敦5月5日 - 金价周五削减涨幅，因数据显示，美国4月就业岗位增长再度加快，金价本周有望创六个月来最大周跌幅，因美国将在6月升息的预期升温，且欧元区的政治风险减弱。