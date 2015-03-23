中国反腐：中石油原副总经理王永春涉嫌受贿被提起公诉--新华

路透北京3月23日 - 新华社周一报导，中国石油天然气集团公司原副总经理王永春涉嫌受贿、巨额财产来源不明、国有公司人员滥用职权一案，已由湖北省襄阳市人民检察院依法提起公诉。

起诉书指控王永春利用职务上的便利，为他人谋取利益，索取、非法收受他人巨额财物；财产、支出明显超过合法收入，差额特别巨大且不能说明来源；滥用职权，致使国家利益遭受特别重大损失，应当以受贿罪、巨额财产来源不明罪、国有公司人员滥用职权罪追究其刑事责任。

去年6月，中纪委已宣布对王永春给予开除党籍以及行政开除处分（双开），并将其涉嫌犯罪问题及线索移送司法机关依法处理。