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亚洲 | 2015年 3月 23日 星期一 17:31 BJT

台湾汇市：台币随非美货币区间偏升，大型进口商进场买汇收敛升幅

* 台币随非美货币微收升
    * 实质交投持稳既有区间
    * 明日实质交易区间料在31.4-31.5

    路透台北3月23日 - 台币兑美元  周一收盘微升。汇银人士指出，由于
今日非美货币走势略见反弹，带动台币区间偏升整理，但交投仍由实质需求为主，台币暂难
跳脱既有区间盘整，后续关注外资动向。
   
    他们指出，部分外资午后交投略偏向低接美元，但量能并不明显，同时大型油款进口商
也进场买汇，略有缓和台币区间偏强态势，至于出口商交投则略显观望，短期内台币暂难跳
脱现有区间盘整格局。
    
    〞要等外资来推，但现在外资在低接美元，钱没有很大量再进来。〞一位官股银行交易
员说。
     
    上述交易员也指出，外资周一虽然转为买超台股20亿台币 ，但外资在汇市
操作并未见明显汇入动能，暂且无法进一步推升台币，只能维持区间内缓升步调，推估短期
内台币实质交投仍在31.400-31.500之间盘整。
  
    另有大型商银交易员提及，尽管韩元今日跳空大涨，但台币交投量能略显不彰，令台币
涨幅较不若其他非美货币，部分因为进口商进场买汇及台湾央行有意引导台币缓升，致台币
实质交投回归区间整理。
       
    韩国韩元兑美元 周一上涨，受美元全线疲弱和本地出口商买需提振，不过一些投
资者仍警惕当局可能买入美元以限制韩元升势。韩元兑美元 收高0.8%至1,114.6
，上日收报1,123。 
 
    新兴亚洲货币本周开局持坚，因美元全线疲软促使投资者削减对亚币的偏空押注，并扶
助全球股市上扬。 
     
   海外无本金交割远期外汇市场(NDF)中，一个月期美元/台币换汇点由价平附近转趋折价
。一个月美元/台币远汇 尾盘报31.421/31.437，上日收在31.340。
         
    交易员预估，明日台币主要实质交易将落在31.400-31.500之间。今日台币主要交易区
间在31.390-31.460，上日交易区间在31.440-31.498。           
     
    本周全球重要经济事件和数据包括：   
    3月23日(一)：美国2月成屋销售年率;欧元区3月消费者信心指数初值;克里夫兰联储总
裁梅斯特发表演讲;美联储副主席费舍尔发表演说。
    3月24日(二)：中国3月汇丰制造业采购经理人指数(PMI)初值、法国、德国、欧元区3月
Markit  PMI初值、美国2月CPI、每周平均实质所得、美国2月新屋销售、美国旧金山联邦储
备银行总裁威廉姆斯演说。
    3月25日(三)：德国3月IFO企业景气判断、现况及预期指数、美国2月建筑许可年率修正
值、美国2月耐久财订单、欧洲央行管委利卡宁记者会、芝加哥联邦储备银行总裁埃文斯演
说。
    3月26日(四)：德国4月Gfk消费者信心指数、欧元区2月M3货供额、民间贷款、美国3月M
arkit综合及服务业PMI、日本2月所有家庭支出、就业数据、日本2月全国CPI、3月东京CPI
、博鳌亚洲论坛2015年年会、圣路易士联邦储备银行总裁布拉德演说、亚特兰大联邦储备银
行总裁洛克哈特发表谈话、台湾央行第一季理监事会议。
    3月27日(五)：中国1-2月规模以上工业企业利润、美国第四季GDP终值、美国第四季个
人消费支出(PCE)物价指数、美国第四季企业获利初值、美国3月路透/密西根大学消费者信
心指数终值。 
    
    环球重要新闻请见                 
 16:00             台币/美元  上日收盘  波动区间        开盘价   成交量    上日
                        报价                                     亿美元  
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