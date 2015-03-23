台湾汇市：台币随非美货币区间偏升，大型进口商进场买汇收敛升幅

* 台币随非美货币微收升 * 实质交投持稳既有区间 * 明日实质交易区间料在31.4-31.5 路透台北3月23日 - 台币兑美元 周一收盘微升。汇银人士指出，由于 今日非美货币走势略见反弹，带动台币区间偏升整理，但交投仍由实质需求为主，台币暂难 跳脱既有区间盘整，后续关注外资动向。 他们指出，部分外资午后交投略偏向低接美元，但量能并不明显，同时大型油款进口商 也进场买汇，略有缓和台币区间偏强态势，至于出口商交投则略显观望，短期内台币暂难跳 脱现有区间盘整格局。 〞要等外资来推，但现在外资在低接美元，钱没有很大量再进来。〞一位官股银行交易 员说。 上述交易员也指出，外资周一虽然转为买超台股20亿台币 ，但外资在汇市 操作并未见明显汇入动能，暂且无法进一步推升台币，只能维持区间内缓升步调，推估短期 内台币实质交投仍在31.400-31.500之间盘整。 另有大型商银交易员提及，尽管韩元今日跳空大涨，但台币交投量能略显不彰，令台币 涨幅较不若其他非美货币，部分因为进口商进场买汇及台湾央行有意引导台币缓升，致台币 实质交投回归区间整理。 韩国韩元兑美元 周一上涨，受美元全线疲弱和本地出口商买需提振，不过一些投 资者仍警惕当局可能买入美元以限制韩元升势。韩元兑美元 收高0.8%至1,114.6 ，上日收报1,123。 新兴亚洲货币本周开局持坚，因美元全线疲软促使投资者削减对亚币的偏空押注，并扶 助全球股市上扬。 海外无本金交割远期外汇市场(NDF)中，一个月期美元/台币换汇点由价平附近转趋折价 。一个月美元/台币远汇 尾盘报31.421/31.437，上日收在31.340。 交易员预估，明日台币主要实质交易将落在31.400-31.500之间。今日台币主要交易区 间在31.390-31.460，上日交易区间在31.440-31.498。 本周全球重要经济事件和数据包括： 3月23日(一)：美国2月成屋销售年率;欧元区3月消费者信心指数初值;克里夫兰联储总 裁梅斯特发表演讲;美联储副主席费舍尔发表演说。 3月24日(二)：中国3月汇丰制造业采购经理人指数(PMI)初值、法国、德国、欧元区3月 Markit PMI初值、美国2月CPI、每周平均实质所得、美国2月新屋销售、美国旧金山联邦储 备银行总裁威廉姆斯演说。 3月25日(三)：德国3月IFO企业景气判断、现况及预期指数、美国2月建筑许可年率修正 值、美国2月耐久财订单、欧洲央行管委利卡宁记者会、芝加哥联邦储备银行总裁埃文斯演 说。 3月26日(四)：德国4月Gfk消费者信心指数、欧元区2月M3货供额、民间贷款、美国3月M arkit综合及服务业PMI、日本2月所有家庭支出、就业数据、日本2月全国CPI、3月东京CPI 、博鳌亚洲论坛2015年年会、圣路易士联邦储备银行总裁布拉德演说、亚特兰大联邦储备银 行总裁洛克哈特发表谈话、台湾央行第一季理监事会议。 3月27日(五)：中国1-2月规模以上工业企业利润、美国第四季GDP终值、美国第四季个 人消费支出(PCE)物价指数、美国第四季企业获利初值、美国3月路透/密西根大学消费者信 心指数终值。 环球重要新闻请见 16:00 台币/美元 上日收盘 波动区间 开盘价 成交量 上日 报价 亿美元 台北外汇经纪公司 31.503 31.548 31.390-31.548 31.548 6.45 6.66 元太外汇经纪公司 31.502 31.548 31.400-31.548 31.548 3.81 3.04 无本金交割远期外汇(NDF) 最新报价 上日现货收盘时水准 美元/台币一个月期 -0.030/-0.020 -0.010/0.000 美元/台币六个月期 -0.050/-0.030 -0.030/-0.005 (完)