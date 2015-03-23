更新版1-台湾货币市场：短率平稳，票券商多已妥善因应跨季资金

(新增拆款最新数字及存单发行细节)

* 多家大型银行供给跨月拆款

* 票券商3月底的资金缺口不大，多已妥善因应

* RP利率大致平稳

记者 高洁如

路透台北3月23日 - 台湾银行间短率周一大致平稳，交易人士认为，目前季底的资金情势大致安排妥当，不少大型银行已供应跨季拆款，这令票券商没有太大的压力，甚至因资金宽裕，拆款的天期也明显缩短至隔夜拆款。

资金调度人士认为，由于票券商目前资金缺口不大，因此在调度方面显得更无后顾之忧。至于大型银行的拆借方面，因为银行间资金充裕，因此早已提供了跨季拆款，票券商在拆借上更能调配长短期的拆入，资金组合更能弹性运用。

〞其实市场没什么拆入的需求，大家只想要小小的、短短的拆，〞一位大型银行交易员说。

前述交易员也说，就算是已提供跨季拆款，但市场上的需求还是很弱，也可能因为已有不少银行早已在市场上供给类似的资金，因此目前市场上的需求不高。

银行间隔夜拆款加权平均利率 报0.388%，上日亦收在0.388%；今日区间落在0.295-0.430%，亦与上日相同；一周拆款利率落在0.380-0.500%，上日在0.380-0.450%。两周拆款利率落在0.388-0.460%，上日0.390-0.465%。三周拆款利率在0.430-0.470%。

**短票量不大**

短票市场方面，票券商交易人士表示，目前银行供给跨季拆款的情况相当普遍，但票券商需求不高，甚至因为近期时而出现单日逆向多钱的情况，因此不得不将跨月拆款余额保持偏低，转为隔拆因应。

〞隔拆就可以了，免得我多钱还要另外做，〞一位大型票券商交易员说。至于短票的发行额在3月底并不高，票券商也因此缺口有限。

今日票券商与银行承作的跨季底短票主要成交在0.60-0.61%，与上日大致持稳。

据集保的资料显示，不分承作对象，上日30天自保短票买卖断平均成交利率落在0.606%，同于前日平均利率的0.606%，成交量41亿台币，上日为53亿。

周一央行存单发行625亿台币存单。与今日存单到期金额626亿台币相较，存单发行余额减1亿台币。 。

本周央行存单到期金额为1兆(万亿)1,702亿台币，除今日以外的落点分别为周二5,644亿、周三2,280.5亿、周四3,110.5亿及周五41亿。

拆款中心资料 显示，周一的超额准备为219亿台币，累积超额准备为2,839亿台币、加计前期1%的超额准备为3,853亿台币。

**债券附买回持稳**

债券市场附买回(RP)市场持稳。交易员表示，时序逐渐迈向季底，惟投信跨过意愿仍低；月内资金供应宽裕，使得利率稳在既有区间。

市场人士指出，今日有少部分投信遭赎回，且有法人客户例行性支付货款，资金分配略有不均，但银行端相当宽裕，因此调度不成问题。

〞若有缺口就转向寿险与银行收。〞一位大型证券商交易员说。

另有票券商资金调度人士称，目前投信客户跨过季底的意愿很低，因应关系维持，到期续做没有问题，但若是新钱就不承接，以免落点过度集中在季底。

今日证券商公债的月内附买回利率主要成交区间在0.53-0.54%，月内公司债RP主要成交在0.63-0.64%，跨月公债及公司债RP交投则与月内报价一致。