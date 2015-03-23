《全球汇市》长期投资者卖盘打压欧元走低，希腊担忧再次浮现

《全球汇市》美元兑欧元下滑，因法国大选乐观情绪盖过美就业数据惊喜
路透纽约5月5日 - 美元兑欧元周五触及约六个月最低水准，4月美国就业增长强劲反弹，但仍不敌周日法国总统第二轮投票前投资者看多欧元的人气。
圣路易斯联邦储备银行总裁布拉德周一表示，美元指数距离公允价值已不远，但尚不清楚美元兑欧元还会上涨多少。
摩根士丹利一篇报告指出，如果新公布的数据逊于预期，美元料将续疲。
“我们建议以115.50日圆为目标卖出美元/日圆，停损位设在121.20日圆，”报告称。美元/日圆周一持平报120.06。
纽约 当日 今年来 2014年
最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价
欧元/美元 1.0822 1.0820 +0.02 -10.54 1.2097
美元/日圆 119.92 120.03 -0.09 +0.20 119.68
欧元/日圆 129.75 129.88 -0.10 -10.38 144.77
美元/瑞郎 0.9765 0.9751 +0.14 -1.77 0.9941
英镑/美元 1.4883 1.4949 -0.44 -4.43 1.5573
美元/加元 1.2587 1.2548 +0.31 +8.34 1.1618
澳元/美元 0.7778 0.7766 +0.15 -4.77 0.8168
新西兰元/美元 0.7592 0.7565 +0.36 -2.63 0.7797
欧元/瑞郎 1.0569 1.0551 +0.17 -12.12 1.2026
欧元/英镑 0.7270 0.7243 +0.37 -6.25 0.7755
欧元/瑞典克朗 9.3022 9.3430 -0.44 -1.76 9.4688
美元/挪威克朗 8.0103 8.0293 -0.24 +7.20 7.4720
附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)
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全部现汇报价 (编译/审校 李春喜/李婷仪/陈宗琦/蔡美珍/张明钧)
路透纽约5月5日 - 美元兑欧元周五触及约六个月最低水准，4月美国就业增长强劲反弹，但仍不敌周日法国总统第二轮投票前投资者看多欧元的人气。
路透纽约5月5日 - 油价周五收高1.5%，从五个月低位反弹，此前美国4月就业数据乐观，沙特称俄罗斯准备加入石油输出国组织(OPEC)延长减产以缓解油市长期过剩状况的行动。
路透纽约/伦敦5月5日 - 金价周五削减涨幅，因数据显示，美国4月就业岗位增长再度加快，金价本周有望创六个月来最大周跌幅，因美国将在6月升息的预期升温，且欧元区的政治风险减弱。