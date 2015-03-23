欧元债市：西班牙公债收益率上升，反撙节政党在地方选举大有斩获

标题新闻：惠誉确认英国央行长期发行人违约评级为AA，展望为负面
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西班牙10年期公债收益率 上涨2个基点，至1.20%；意大利10年期公债收益率 也小涨至1.23%。
“意大利公债过去几周有些时候表现优于西班牙公债，鉴于Podemos党的表现，会有一些政治风险，因为我们不知道他们在大选中会有多强大，以及他们对现有的党派会有多大的影响，”DZ Bank策略师Daniel Lenz表示。
“不过量化宽松当然是一股强大的力量，而且需求也相当强劲。有可能的情况是，如果西班牙央行尚未进入市场，那么在收益率大跌之后，可能是了结些许获利的良机。”
在希腊总理齐普拉斯首度正式造访德国之前，希腊公债收益率 下跌。齐普拉斯将寻求德国总理梅克尔的支持，希望获得新的金援。(完)
美国公债发行日程表 全球主要国家发债预告
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美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 (编译 李婷仪/陈宗琦；审校 蔡美珍/李春喜)
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* 4月雇主新增21.1万个工作岗位 * 收益率曲线趋平，因市场预计可能在6月升息 * 美联储主席叶伦和副主席费舍尔周五发表讲话 路透纽约5月5日 - 美债收益率曲线周五趋平，此前4月就业岗位增长 反弹，失业率降至近10年低位，强化了美国联邦储备理事会(FED/美联储) 可能在6月再度升息的预期。 劳工部称，上月非农就业岗位增加21.1万个，远高于18.5万个的今年 月均增幅，较远高于3月7.9万个的增幅。 失业率下降0.1个百分点，至2007年5月以来最低。失业率下降反映出 雇佣活动加速，以及退出劳动力大军的人数增加。 虽然4月就业岗位增幅远超18.5万个的预期，但3月就业岗位增幅被下 修。 “两个月的就业岗位变化相互抵消，”BMO Capital Markets 利率策 略师Aaron Kohli称。 “这略微提升了美联储6月升息的可能性，”Kohli称，“当美联储更 趋鹰派时，收益率曲线通常会趋平。” 指标10年期美债价格升2/32，收益率
路透约翰内斯堡5月5日 - 南非兰特兑美元周五上涨，从稍早触及的近四周低点反弹，因美元在法国总统选举前走低。 美元兑欧元触及约六个月最低，此前4月美国就业增长反弹强劲，但不足以改变周日法国总统第二轮投票前投资者看多欧元的人气。 1553 GMT，兰特上涨1.23%，报13.4775兰特。(完) (编译 利棣儿；审校 母红)