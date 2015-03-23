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债券 | 2015年 3月 23日 星期一 18:12 BJT

欧元债市：西班牙公债收益率上升，反撙节政党在地方选举大有斩获

西班牙10年期公债收益率 上涨2个基点，至1.20%；意大利10年期公债收益率 也小涨至1.23%。

“意大利公债过去几周有些时候表现优于西班牙公债，鉴于Podemos党的表现，会有一些政治风险，因为我们不知道他们在大选中会有多强大，以及他们对现有的党派会有多大的影响，”DZ Bank策略师Daniel Lenz表示。

“不过量化宽松当然是一股强大的力量，而且需求也相当强劲。有可能的情况是，如果西班牙央行尚未进入市场，那么在收益率大跌之后，可能是了结些许获利的良机。”

在希腊总理齐普拉斯首度正式造访德国之前，希腊公债收益率 下跌。齐普拉斯将寻求德国总理梅克尔的支持，希望获得新的金援。(完)

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美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 (编译 李婷仪/陈宗琦；审校 蔡美珍/李春喜)
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