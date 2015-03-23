中国期市：大商所称周一启动豆粕期权做市商仿真交易，确定40家机构参与

《全球汇市》美元兑欧元下滑，因法国大选乐观情绪盖过美就业数据惊喜
路透纽约5月5日 - 美元兑欧元周五触及约六个月最低水准，4月美国就业增长强劲反弹，但仍不敌周日法国总统第二轮投票前投资者看多欧元的人气。
路透北京3月23日 - 中国大连商品交易所称，自本周一（23日）起，正式启动豆粕期权做市商仿真交易合作测试，这意味着大商所农产品期权准备工作进入了做市商发掘培育阶段，并确定了40家机构参与其中。
大商所提供的新闻稿称，继股票ETF期权上市后，农产品期权上市准备工作加速。此次合作测试是为了检验期权做市商制度设计以及交易所、软件商、做市商三方相关系统准备情况，时间为3月23日至4月30日，共计28个交易日。
新闻稿指出，各做市商交易编码的初始资金为1亿元人民币，交割月份前做市商限仓暂定为客户限仓的2.5倍。测试规则参照交易所相关期权和做市商规则草案执行。在合作测试期间，交易所会对市场的报价、流动性、系统运行等进行跟踪和分析。
做市商作为期权市场参与的重要主体，通过提供双边报价活跃市场，尤其是在不活跃期权合约上的报价，对增加期权市场流动性有着重要作用。去年8月，大商所借鉴国外成熟市场经验并结合中国期货市场现状，制定了《大连商品交易所期权做市商管理办法（草案）》，并完成了做市商评价系统的开发测试。（完） (发稿 李文科; 审校 杨淑祯)
路透纽约5月5日 - 美元兑欧元周五触及约六个月最低水准，4月美国就业增长强劲反弹，但仍不敌周日法国总统第二轮投票前投资者看多欧元的人气。
路透纽约5月5日 - 油价周五收高1.5%，从五个月低位反弹，此前美国4月就业数据乐观，沙特称俄罗斯准备加入石油输出国组织(OPEC)延长减产以缓解油市长期过剩状况的行动。
路透纽约/伦敦5月5日 - 金价周五削减涨幅，因数据显示，美国4月就业岗位增长再度加快，金价本周有望创六个月来最大周跌幅，因美国将在6月升息的预期升温，且欧元区的政治风险减弱。