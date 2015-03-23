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亚洲 | 2015年 3月 23日 星期一 18:06 BJT

中国期市：大商所称周一启动豆粕期权做市商仿真交易，确定40家机构参与

路透北京3月23日 - 中国大连商品交易所称，自本周一（23日）起，正式启动豆粕期权做市商仿真交易合作测试，这意味着大商所农产品期权准备工作进入了做市商发掘培育阶段，并确定了40家机构参与其中。

大商所提供的新闻稿称，继股票ETF期权上市后，农产品期权上市准备工作加速。此次合作测试是为了检验期权做市商制度设计以及交易所、软件商、做市商三方相关系统准备情况，时间为3月23日至4月30日，共计28个交易日。

新闻稿指出，各做市商交易编码的初始资金为1亿元人民币，交割月份前做市商限仓暂定为客户限仓的2.5倍。测试规则参照交易所相关期权和做市商规则草案执行。在合作测试期间，交易所会对市场的报价、流动性、系统运行等进行跟踪和分析。

做市商作为期权市场参与的重要主体，通过提供双边报价活跃市场，尤其是在不活跃期权合约上的报价，对增加期权市场流动性有着重要作用。去年8月，大商所借鉴国外成熟市场经验并结合中国期货市场现状，制定了《大连商品交易所期权做市商管理办法（草案）》，并完成了做市商评价系统的开发测试。（完） (发稿 李文科; 审校 杨淑祯)
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