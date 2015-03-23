中国期市：大商所称周一启动豆粕期权做市商仿真交易，确定40家机构参与

路透北京3月23日 - 中国大连商品交易所称，自本周一（23日）起，正式启动豆粕期权做市商仿真交易合作测试，这意味着大商所农产品期权准备工作进入了做市商发掘培育阶段，并确定了40家机构参与其中。

大商所提供的新闻稿称，继股票ETF期权上市后，农产品期权上市准备工作加速。此次合作测试是为了检验期权做市商制度设计以及交易所、软件商、做市商三方相关系统准备情况，时间为3月23日至4月30日，共计28个交易日。

新闻稿指出，各做市商交易编码的初始资金为1亿元人民币，交割月份前做市商限仓暂定为客户限仓的2.5倍。测试规则参照交易所相关期权和做市商规则草案执行。在合作测试期间，交易所会对市场的报价、流动性、系统运行等进行跟踪和分析。