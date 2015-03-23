中国期市：螺纹钢期货反弹至近三周新高，因河北天津部分钢厂停产检修

路透北京3月23日 - 中国上海期货交易所螺纹钢期货周一明显反弹至近三周新高，市场人士称，因受环保的影响，河北、天津等部分钢厂停产检修，刺激做多热情。

螺纹钢期货主力合约 周一收报每吨2,548元人民币，为3月4日以来的近三周新高，盘中一度最高报每吨2,549元。

市场人士称，受环保影响，河北、天津等地自3月23日期部分停产检修7-10天，其中宣钢3月23日始视天气情况组织生产，但25日当天必须闷炉，影响产量3,800吨/天。而承钢自3月20日起对一座2500M3、两座380M3、一座450M3高炉进行停产检修，初定检修时长七天，影响铁水产量1万吨/天。

此外，还有一些短流程的轧材厂亦停工应对环保检查。

中国联合钢铁网报导亦指出，为防止京津冀及周边地区易出现重污染天气，顺利通过第二轮考评，成功举行冬奥会，环保部上周宣布，组织10个环保督察组进行督察，检查时不定时间、不打招呼、不听汇报、直奔现场、直接督察、直接曝光。该消息引发市场“原料需求量将减”的猜想。

与此同时，河北省下发该省新增限制和淘汰类产业目录2015年版的通知，要求在全省范围内淘汰450立方米及以下炼铁高炉，淘汰40吨及以下炼钢转炉。这一消息亦刺激期市钢材期货上扬。