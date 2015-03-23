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债券 | 2015年 3月 23日 星期一 18:34 BJT

路透基点：英利国际置业寻求1.35亿美元贷款--TRLPC

路透香港3月23日 - 汤森路透旗下基点引述消息人士报导，新加坡上
市的英利国际置业股份有限公司及旗下一家子公司，正在寻求1.35亿美元
等值贷款。
    
    英利国际置业及其子公司重庆英利七牌坊置业有限公司为借款人，贷
款分为人民币和美元计价两部分。一位消息人士称，人民币部分的利率初
步定为中国人民银行利率的122%，并可能作出调整；美元部分的利率尚未
确定。
    
    银行会议于3月18日在重庆召开。
    
    消息人士称，所筹得资金将用于再融资和运营资本。
    
    英利国际置业2012年10月与华侨银行和渣打银行完成1亿坡元三年期
俱乐部贷款，利率为较新加坡银行同业拆放款利率(Sibor)加码450个基点
。
    
    英利国际置业成立于1993年，总部位于重庆，公司主要从事重庆市商
业地产和住宅物业项目的开发、销售、租赁、管理和长期持有等业务。(
完)
    
   
 (编译 艾茂林; 审校 李春喜)
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