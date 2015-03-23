路透基点：英利国际置业寻求1.35亿美元贷款--TRLPC

标题新闻：惠誉确认英国央行长期发行人违约评级为AA，展望为负面
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路透香港3月23日 - 汤森路透旗下基点引述消息人士报导，新加坡上 市的英利国际置业股份有限公司及旗下一家子公司，正在寻求1.35亿美元 等值贷款。 英利国际置业及其子公司重庆英利七牌坊置业有限公司为借款人，贷 款分为人民币和美元计价两部分。一位消息人士称，人民币部分的利率初 步定为中国人民银行利率的122%，并可能作出调整；美元部分的利率尚未 确定。 银行会议于3月18日在重庆召开。 消息人士称，所筹得资金将用于再融资和运营资本。 英利国际置业2012年10月与华侨银行和渣打银行完成1亿坡元三年期 俱乐部贷款，利率为较新加坡银行同业拆放款利率(Sibor)加码450个基点 。 英利国际置业成立于1993年，总部位于重庆，公司主要从事重庆市商 业地产和住宅物业项目的开发、销售、租赁、管理和长期持有等业务。( 完) (编译 艾茂林; 审校 李春喜)
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* 4月雇主新增21.1万个工作岗位 * 收益率曲线趋平，因市场预计可能在6月升息 * 美联储主席叶伦和副主席费舍尔周五发表讲话 路透纽约5月5日 - 美债收益率曲线周五趋平，此前4月就业岗位增长 反弹，失业率降至近10年低位，强化了美国联邦储备理事会(FED/美联储) 可能在6月再度升息的预期。 劳工部称，上月非农就业岗位增加21.1万个，远高于18.5万个的今年 月均增幅，较远高于3月7.9万个的增幅。 失业率下降0.1个百分点，至2007年5月以来最低。失业率下降反映出 雇佣活动加速，以及退出劳动力大军的人数增加。 虽然4月就业岗位增幅远超18.5万个的预期，但3月就业岗位增幅被下 修。 “两个月的就业岗位变化相互抵消，”BMO Capital Markets 利率策 略师Aaron Kohli称。 “这略微提升了美联储6月升息的可能性，”Kohli称，“当美联储更 趋鹰派时，收益率曲线通常会趋平。” 指标10年期美债价格升2/32，收益率
路透约翰内斯堡5月5日 - 南非兰特兑美元周五上涨，从稍早触及的近四周低点反弹，因美元在法国总统选举前走低。 美元兑欧元触及约六个月最低，此前4月美国就业增长反弹强劲，但不足以改变周日法国总统第二轮投票前投资者看多欧元的人气。 1553 GMT，兰特上涨1.23%，报13.4775兰特。(完) (编译 利棣儿；审校 母红)