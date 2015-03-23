《中国新债预测》国开行五期债收益率料持平二级

* 招标品种：2015年第1-5期金融债增发品种

* 期限及金额上限： 1年40亿元；3/5年60亿元；7年50亿元；10年90亿元

* 招标时间: 1/3/5年：3月24日上午9:30-10:30

* 7/10年：3月24日上午9:30-11:10

* 受访人数: 7位(券商、银行)

* 预测区间: 3.70%-3.75%；3.80%-3.85%；3.88%-3.90%；4.03%-4.05%；3.91%-3.93%

* 预测均值: 3.73%；3.82%；3.90%；4.04%；3.92%

路透上海3月23日 - 中国国家开发银行 周二将招标增发1-10年五期新债。路透调查显示，虽然市场对国开债需求稳定，但由于资金面并未明显宽松叠加股市大涨因素，债市继续承压，料明日新债中标收益率整体将落在二级市场水平。

上述五期债中标收益率预测均值分别为3.73%；3.82%；3.90%；4.04%；3.92%。

交易员表示虽然市场对国开新债需求稳定，但近期股市大涨带来的抽水效应不容小觑，两者角力下，新债中标利率或将与二级持平。

华南一银行交易员表示，“（新债中标利率）与二级基本差不多吧，最近（债市）都受股市影响。”

也有交易员认为，明日亦需关注央行公开市场操作是否能带动资金量价变动，以及即将公布的汇丰PMI数据对宏观面的指引，来进一步判断新债中标收益率。

中国银行间市场现券收益率周一震荡上行，IRS亦随之走高。交易人士表示，虽然回购利率依旧稳步下行，但隔夜资金供给偏紧，叠加股市大涨等因素致现券谨慎情绪难改，一二级市场继续联袂走弱。

股市沪综指周一收升近2%再创七年新高，并出现罕见的九连涨。分析师指出，监管层近日表态称股市上涨有其合理性，这预示着近期不太可能出手干预。今日在增量资金推动下，大盘继续稳步上扬，成长股及“一带一路”概念涨幅居前。

汇丰(HSBC)/Markit周二将公布“汇丰中国制造业采购经理人指数(PMI)预览”，路透调查预估中值为50.6。

银行间债市固息政策债(国开行)到期收益率曲线 显示，一、三、五、七及10年期最新收益率分别为3.7258%、3.7749%、3.8634%、4.0372%和3.8654%。

上周二国开行招标的1、3、5、7、10年期五期债，结果分别为3.6454%，3.8227%，3.9035%，4.0530%，3.9282%

明日招标的五期债为该行2015年第1-5期金融债增发品种，票面利率依次为3.64%、3.85%、3.76%、3.86%及3.81%。

2015第1-5期增发债

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发行上限 1年40亿元；3/5年60亿元；7年50亿元；10年90亿元

期限/计息方式 1/3/5/7/10年固息

招标时间 1/3/5年：3月24日上午9:30-10:30；7/10年9:30-11:10

招标方式 采用单一价格(荷兰式)招标方式

缴款日 3月26日

起息日 3年：1月8日；1/5/7/10年：2月5日

分销期 3/25-3/26

上市日 1年：3月30日；3/5/7/10年：4月1日

基本承销额 不设立

付息频率 按年

发行人增发权利 保留

承揽费 1年无；3年0.05%；5/7年0.10%；10年0.15% (完)

参看详情，可点选中国债券信息网 here (发稿 刘昕; 审校 杨淑祯)