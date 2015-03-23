路透基点：中国银行向安徽海螺水泥提供总额50亿美元授信额度--TRLPC

《全球汇市》美元兑欧元下滑，因法国大选乐观情绪盖过美就业数据惊喜
路透纽约5月5日 - 美元兑欧元周五触及约六个月最低水准，4月美国就业增长强劲反弹，但仍不敌周日法国总统第二轮投票前投资者看多欧元的人气。
路透香港3月23日 - 据中国银行网站声明，该银行已向安徽海螺水泥提供50亿美元信贷额度。
声明补充称，该授信服务于3月11日签署，将支持海螺水泥扩展海外业务。
海螺水泥上一次涉足联贷市场是在2005年11月，当时是为其子公司的三年期8亿人民币贷款作担保。法国巴黎银行是该笔贷款的原牵头行。
作为中国水泥行业的领军企业，安徽海螺水泥成立于1997年，在上海和香港两地上市。(完)
(编译 艾茂林; 审校 王洋)
路透纽约5月5日 - 美元兑欧元周五触及约六个月最低水准，4月美国就业增长强劲反弹，但仍不敌周日法国总统第二轮投票前投资者看多欧元的人气。
路透纽约5月5日 - 油价周五收高1.5%，从五个月低位反弹，此前美国4月就业数据乐观，沙特称俄罗斯准备加入石油输出国组织(OPEC)延长减产以缓解油市长期过剩状况的行动。
路透纽约/伦敦5月5日 - 金价周五削减涨幅，因数据显示，美国4月就业岗位增长再度加快，金价本周有望创六个月来最大周跌幅，因美国将在6月升息的预期升温，且欧元区的政治风险减弱。