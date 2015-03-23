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亚洲 | 2015年 3月 23日 星期一 18:50 BJT

路透基点：中国银行向安徽海螺水泥提供总额50亿美元授信额度--TRLPC

路透香港3月23日 - 据中国银行网站声明，该银行已向安徽海螺水泥提供50亿美元信贷额度。

声明补充称，该授信服务于3月11日签署，将支持海螺水泥扩展海外业务。

海螺水泥上一次涉足联贷市场是在2005年11月，当时是为其子公司的三年期8亿人民币贷款作担保。法国巴黎银行是该笔贷款的原牵头行。

作为中国水泥行业的领军企业，安徽海螺水泥成立于1997年，在上海和香港两地上市。(完)

(编译 艾茂林; 审校 王洋)
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