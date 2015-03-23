版本:
中国
亚洲 | 2015年 3月 23日 星期一 19:47 BJT

马来西亚期市：棕榈油中止连跌走势收高1.2%，因印尼要征收出口税

路透3月23日 - 马来西亚棕榈油期货周一上涨，印尼计划对棕榈油出
口征税，引发了主要购买国的买盘。不过交易员表示涨势“无法持续”，
因全球需求低迷。
    
    印尼官员正在准备新规，计划对毛棕榈油出口征收每吨50美元的税收
，而之前是零出口税。征收的资金将用于帮助支付近期宣布的生物柴油补
贴。
    
    印尼是棕榈油的主要产出国，供给份额占到全球约52%。
    
    一家吉隆坡外国商品经纪商的交易员说：“买盘是因为想避开50美元
的税收。”

    “一但投机性买盘结束，事情将变得糟糕。印尼有这么多的供给，谁
愿意支付这么高的价钱？涨势是非常短期的，无法持续。”
    
    指标棕榈油6月期货 上涨1.2%，收报每吨2,186马币(林吉 
特)，中止了连跌的态势。

    总交易量为40,932口，高于往常的35,000口。(完)
      
       
    CBOT大豆           CBOT大豆持仓       
    CBOT玉米           CBOT玉米持仓       
    CBOT小麦           CBOT小麦持仓       
    ICE棉花            ICE棉花持仓        
    ICE软性商品        谷物期货          
    橡胶市场报导       马来西亚棕榈油        
    上海SHFE期胶      <0#SNR:>   泰国现货        <0#ASRUBBER-TH>
    日本TOCOM期胶     <0#JRU:>   印度尼西亚现货  <0#ASRUBBER-ID>
    新加坡SICOM期胶   <0#SRU:>   马来西亚现货    <0#ASRUBBER-MY>
    泰国AFET期胶      <0#ARU:>   新加坡现货      <0#ASRUBBER-SG>
    

 (编译 王洋; 审校 高琦)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐