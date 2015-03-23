马来西亚期市：棕榈油中止连跌走势收高1.2%，因印尼要征收出口税

路透3月23日 - 马来西亚棕榈油期货周一上涨，印尼计划对棕榈油出 口征税，引发了主要购买国的买盘。不过交易员表示涨势“无法持续”， 因全球需求低迷。 印尼官员正在准备新规，计划对毛棕榈油出口征收每吨50美元的税收 ，而之前是零出口税。征收的资金将用于帮助支付近期宣布的生物柴油补 贴。 印尼是棕榈油的主要产出国，供给份额占到全球约52%。 一家吉隆坡外国商品经纪商的交易员说：“买盘是因为想避开50美元 的税收。” “一但投机性买盘结束，事情将变得糟糕。印尼有这么多的供给，谁 愿意支付这么高的价钱？涨势是非常短期的，无法持续。” 指标棕榈油6月期货 上涨1.2%，收报每吨2,186马币(林吉 特)，中止了连跌的态势。 总交易量为40,932口，高于往常的35,000口。(完) CBOT大豆 CBOT大豆持仓 CBOT玉米 CBOT玉米持仓 CBOT小麦 CBOT小麦持仓 ICE棉花 ICE棉花持仓 ICE软性商品 谷物期货 橡胶市场报导 马来西亚棕榈油 上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH> 日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID> 新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY> 泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 王洋; 审校 高琦)