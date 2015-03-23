版本:
中国
亚洲 | 2015年 3月 23日 星期一 18:59 BJT

表格：沪港通活跃股一览--3月23日

路透香港3月23日 - 以下是香港交易及结算所（港交所） 周一发布的沪港
通每日成交及活跃股数据。
    
                         沪股通（亿元人民币）          港股通（亿港元）
                                                  
 每日买入及卖出金额             89.18                       18.89
 买入成交金额                   53.92                       11.52
 卖出成交金额                   35.26                        7.38
  
 ============================================================================
    
    沪股通--十大成交活跃股    
    
 排名  股票代码      股票名称      买入金额       卖出金额     买入及卖出金额
                                 （元人民币）   （元人民币）    （元人民币）
 1                   中国平安      329,741,048    164,087,328     493,828,376
 2                   招商银行      442,134,539     30,716,952     472,851,491
 3                   大秦铁路       50,634,194    268,270,185     318,904,379
 4                   伊利股份      259,120,350     57,229,128     316,349,478
 5                   航天动力       12,463,234    298,086,447     310,549,681
 6                   中信证券      178,880,552    116,983,473     295,864,025
 7                   上汽集团      193,988,932     98,832,985     292,821,917
 8                   国金证券      245,891,141     10,353,520     256,244,661
 9                   农业银行       40,692,843    207,723,557     248,416,400
 10                  兴业银行      123,218,850     92,566,491     215,785,341
 
 ============================================================================
    
    港股通--十大成交活跃股
      
 排名  股票代码    股票名称        买入金额       卖出金额     买入及卖出金额
                                   （港元）       （港元）        （港元）
 1                 汉能薄膜发电     74,245,640     68,576,900     142,822,540
 2                 中国中铁         10,602,710    121,810,190     132,412,900
 3                 中国铁建         18,073,435     71,863,800      89,937,235
 4                 保利协鑫能源     71,047,150      2,839,010      73,886,160
 5                 中信银行         38,471,970     19,415,710      57,887,680
 6                 顺风清洁能源     39,382,260     17,416,440      56,798,700
 7                 中信证券         29,657,525     17,515,200      47,172,725
 8                 腾讯控股         37,752,720      9,277,190      47,029,910
 9                 阿里影业         25,208,200     13,361,400      38,569,600
 10                中海油田服务     35,429,440      2,541,600      37,971,040
 
    （完）
    
    浏览相关细节，请点选(here)
    

 (整理 雷美珍; 审校 杨淑祯)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐