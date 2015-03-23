表格：沪港通活跃股一览--3月23日

路透香港3月23日 - 以下是香港交易及结算所（港交所） 周一发布的沪港 通每日成交及活跃股数据。 沪股通（亿元人民币） 港股通（亿港元） 每日买入及卖出金额 89.18 18.89 买入成交金额 53.92 11.52 卖出成交金额 35.26 7.38 ============================================================================ 沪股通--十大成交活跃股 排名 股票代码 股票名称 买入金额 卖出金额 买入及卖出金额 （元人民币） （元人民币） （元人民币） 1 中国平安 329,741,048 164,087,328 493,828,376 2 招商银行 442,134,539 30,716,952 472,851,491 3 大秦铁路 50,634,194 268,270,185 318,904,379 4 伊利股份 259,120,350 57,229,128 316,349,478 5 航天动力 12,463,234 298,086,447 310,549,681 6 中信证券 178,880,552 116,983,473 295,864,025 7 上汽集团 193,988,932 98,832,985 292,821,917 8 国金证券 245,891,141 10,353,520 256,244,661 9 农业银行 40,692,843 207,723,557 248,416,400 10 兴业银行 123,218,850 92,566,491 215,785,341 ============================================================================ 港股通--十大成交活跃股 排名 股票代码 股票名称 买入金额 卖出金额 买入及卖出金额 （港元） （港元） （港元） 1 汉能薄膜发电 74,245,640 68,576,900 142,822,540 2 中国中铁 10,602,710 121,810,190 132,412,900 3 中国铁建 18,073,435 71,863,800 89,937,235 4 保利协鑫能源 71,047,150 2,839,010 73,886,160 5 中信银行 38,471,970 19,415,710 57,887,680 6 顺风清洁能源 39,382,260 17,416,440 56,798,700 7 中信证券 29,657,525 17,515,200 47,172,725 8 腾讯控股 37,752,720 9,277,190 47,029,910 9 阿里影业 25,208,200 13,361,400 38,569,600 10 中海油田服务 35,429,440 2,541,600 37,971,040 （完） 浏览相关细节，请点选(here) (整理 雷美珍; 审校 杨淑祯)