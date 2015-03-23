重温稿-中港个股：中国石化称炼油业务本月开始盈利，暂非投资海外时机

* 中石化炼油业务本月开始扭亏为盈

* 公司董事长称，现非海外并购时机

* 销售公司上市时间未定，惟今年内不是不可能

路透香港3月23日 - 亚洲最大炼油商--中国石油化工股份有限公司 周一称，旗下炼油和化工业务本月开始扭亏为盈，因高价库存得到消化；公司预期油价持续低企，惟现时并非投资海外的时机。

受累于油价断崖式下跌并持续低企，中石化于去年第四季度出现亏损，同时预计今年首季仍然徘徊在盈亏边缘，拖累公司H股今天盘中曾跌逾3%。

中石化董事长傅成玉在记者会上称，公司预计今年首季净利同比大幅下降，因去年底的原油库存每桶78美元，因而对今年1-2月的炼油和化工业务带来亏损压力，但本月开始高价库存已经得到消化，下游业务开始盈利。

被问到对原油价的看法，他说，预期今年的油价不会高，且油价要回到每桶100美元以上，“恐怕要很长很长时间。”

傅成玉称，2013年底已预知油价下行，但没想到会跌到这个地步，故过去一年多公司在海外投资方面没有太大的动作。

“现在是机会，但不是‘出手’的机会。”他说，仍要观察油价的走势，有可能油价在60美元才是资产重组的时机，中石化亦会观察海外并购机会。

**留意海外并购机会**

中石化此前称将加快页岩气的第二阶段开发进度，傅成玉称，低油价对中国的天然气价影响不大，而公司旗下重庆涪陵页岩气项目具有经济效益，因此不会因低油价而停止该项目的开发。

涪陵页岩气项目是中国首个具有商业价值的页岩气项目，预计今年建成50亿立方米产能规模，至2017年扩大至100亿立方米。

中石化此前完成旗下销售公司引资工作，为混合所有制改革完成首要一步。傅成玉称，中石化销售公司今年将全面展开O2O（线上线下）的新商业模式，下一步将实现上市。

“销售公司的股东都同意上市，但时间点上有不同意见，有的希望把它养得肥一点才上市，有的希望快一点。”他说。

被问及今年内是否不可能实现上市，傅成玉则说，“不是不可能。”

中石化此前公布，2014年度净利464.66亿元人民币，按年下降29.7%；其中第四季度亏损53.32亿元，主要受累于炼油业务亏损131亿元。

市场对今年余下时间的油价走势看法分歧，投行瑞信则认为，随着油价寻底，相信中石化的下游业务盈利将会逐渐回升，因此维持对中石化“优于大市”的看法及目标价7.5港元。