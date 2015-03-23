国际油市：亚洲柴油裂解价差下滑，因有更多来自中东的供给

路透新加坡3月23日 - 亚洲柴油和航煤裂解价差周一下跌，交易员表示因来自中东的供给增多。

路透数据显示，4月柴油裂解价差下跌0.11美元至每桶较迪拜报价升水15.50美元，航煤裂解价差则下跌0.21美元至每桶14.35美元。

阿布扎比国家石油公司(ADNOC)出售了第三艘来自其扩产后的Ruwais炼厂的船货，加大了近期来自于中东新炼厂的供给。

不过交易员表示，印度即将进入炼厂维护季，可能帮助吸纳一些过剩船货，从而支撑裂解价差。

ADNOC出售的前两艘船货的买家是Petrobras，后者将船货运往巴西。

斯里兰卡的Ceylon Petroleum正在求购一艘5月船期的柴油、汽油混合船货。

新加坡现货交易中，SK Energy出售25万桶船期为4月13-17日的、含硫500ppm的柴油给托克，价格为每桶较新加坡报价贴水0.20美元。

联合石化出售15万桶船期为4月7-11日的、含硫500ppm的柴油给维多，价格为每桶较新加坡4月6-10日平均报价贴水0.30美元。(完)

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