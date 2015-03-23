香港个股：金山软件与金蝶国际将在云计算解决方案展开战略合作

《全球汇市》美元兑欧元下滑，因法国大选乐观情绪盖过美就业数据惊喜
路透纽约5月5日 - 美元兑欧元周五触及约六个月最低水准，4月美国就业增长强劲反弹，但仍不敌周日法国总统第二轮投票前投资者看多欧元的人气。
路透香港3月23日 - 中国两大软件开发商--金山软件 与金蝶国际 签订战略合作协议，双方将在移动办公云服务、云存储、云安全等领域展开深入合作。
据公告，金山软件与金蝶国际首期合作将联手推进金山WPS与金蝶云之家的一站式移动办公云服务及云存储服务。此举为令互联网更快推动传统产业的转型升级，改变数亿人的工作方式，助力中国企业成功实现移动互联网转型。
“双方相信，此战略合作有利于提升用户的使用价值、数量及活跃度，藉此同时巩固双方的市场地位。”金山软件称。
两间公司并称，此次合作包括但不限于开放用户资源、开放API、互为客户、资本合作等。（完）
(记者 雷美珍; 审校 杨淑祯)
路透纽约5月5日 - 美元兑欧元周五触及约六个月最低水准，4月美国就业增长强劲反弹，但仍不敌周日法国总统第二轮投票前投资者看多欧元的人气。
路透纽约5月5日 - 油价周五收高1.5%，从五个月低位反弹，此前美国4月就业数据乐观，沙特称俄罗斯准备加入石油输出国组织(OPEC)延长减产以缓解油市长期过剩状况的行动。
路透纽约/伦敦5月5日 - 金价周五削减涨幅，因数据显示，美国4月就业岗位增长再度加快，金价本周有望创六个月来最大周跌幅，因美国将在6月升息的预期升温，且欧元区的政治风险减弱。