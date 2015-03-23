重温稿-香港个股：金山软件与金蝶国际将在云计算解决方案展开战略合作

据公告，金山软件与金蝶国际首期合作将联手推进金山WPS与金蝶云之家的一站式移动办公云服务及云存储服务。此举为令互联网更快推动传统产业的转型升级，改变数亿人的工作方式，助力中国企业成功实现移动互联网转型。