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亚洲 | 2015年 3月 24日 星期二 07:47 BJT

重温稿-香港个股：金山软件与金蝶国际将在云计算解决方案展开战略合作

路透香港3月23日 - 中国两大软件开发商--金山软件 与金蝶国际 签订战略合作协议，双方将在移动办公云服务、云存储、云安全等领域展开深入合作。

据公告，金山软件与金蝶国际首期合作将联手推进金山WPS与金蝶云之家的一站式移动办公云服务及云存储服务。此举为令互联网更快推动传统产业的转型升级，改变数亿人的工作方式，助力中国企业成功实现移动互联网转型。

“双方相信，此战略合作有利于提升用户的使用价值、数量及活跃度，藉此同时巩固双方的市场地位。”金山软件称。

两间公司并称，此次合作包括但不限于开放用户资源、开放API、互为客户、资本合作等。（完）

(记者 雷美珍; 审校 杨淑祯)
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