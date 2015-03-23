欧洲政经：德国总理梅克尔希望亲自从齐普拉斯口中获悉改革计划--助手

标题新闻：惠誉确认英国央行长期发行人违约评级为AA，展望为负面
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路透柏林3月23日 - 德国总理梅克尔的新闻发言人Steffen Seibert周一表示，梅克尔希望能从希腊总理齐普拉斯口中听到其计划很快递交给欧元区其它伙伴国家的改革计划。梅克尔即将与齐普拉斯于周一1600 GMT举行会谈。
Seibert表示，齐普拉斯的改革提议清单将递交给欧元集团，而不会递交给个别成员国政府，指出梅克尔和齐普拉斯的会议将不会替代欧元集团内的解决方案。
他证实了此前媒体的一项报道，即几天前梅克尔收到了齐普拉斯的信，不过他拒绝就此置评。(完) (编译 王洋; 审校 高琦)
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* 4月雇主新增21.1万个工作岗位 * 收益率曲线趋平，因市场预计可能在6月升息 * 美联储主席叶伦和副主席费舍尔周五发表讲话 路透纽约5月5日 - 美债收益率曲线周五趋平，此前4月就业岗位增长 反弹，失业率降至近10年低位，强化了美国联邦储备理事会(FED/美联储) 可能在6月再度升息的预期。 劳工部称，上月非农就业岗位增加21.1万个，远高于18.5万个的今年 月均增幅，较远高于3月7.9万个的增幅。 失业率下降0.1个百分点，至2007年5月以来最低。失业率下降反映出 雇佣活动加速，以及退出劳动力大军的人数增加。 虽然4月就业岗位增幅远超18.5万个的预期，但3月就业岗位增幅被下 修。 “两个月的就业岗位变化相互抵消，”BMO Capital Markets 利率策 略师Aaron Kohli称。 “这略微提升了美联储6月升息的可能性，”Kohli称，“当美联储更 趋鹰派时，收益率曲线通常会趋平。” 指标10年期美债价格升2/32，收益率
路透约翰内斯堡5月5日 - 南非兰特兑美元周五上涨，从稍早触及的近四周低点反弹，因美元在法国总统选举前走低。 美元兑欧元触及约六个月最低，此前4月美国就业增长反弹强劲，但不足以改变周日法国总统第二轮投票前投资者看多欧元的人气。 1553 GMT，兰特上涨1.23%，报13.4775兰特。(完) (编译 利棣儿；审校 母红)