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债券 | 2015年 3月 23日 星期一 20:00 BJT

欧洲政经：德国总理梅克尔希望亲自从齐普拉斯口中获悉改革计划--助手

路透柏林3月23日 - 德国总理梅克尔的新闻发言人Steffen Seibert周一表示，梅克尔希望能从希腊总理齐普拉斯口中听到其计划很快递交给欧元区其它伙伴国家的改革计划。梅克尔即将与齐普拉斯于周一1600 GMT举行会谈。

Seibert表示，齐普拉斯的改革提议清单将递交给欧元集团，而不会递交给个别成员国政府，指出梅克尔和齐普拉斯的会议将不会替代欧元集团内的解决方案。

他证实了此前媒体的一项报道，即几天前梅克尔收到了齐普拉斯的信，不过他拒绝就此置评。(完) (编译 王洋; 审校 高琦)
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