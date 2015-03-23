版本:
中国
亚洲 | 2015年 3月 23日 星期一 19:49 BJT

东南亚股市：多数下滑，泰国股市受电信股跌势拖累

路透3月23日 - 大多数东南亚股市周一下滑，回吐稍早录得的涨幅，泰国股市跌至约一周收盘低位，电信股领跌。

泰国股市 下跌0.7%，创下3月17日以来最低收盘水准，该国第三大电信公司True Corp 下跌3.9%，Advanced Info Service Pcl 则下跌0.8%。

外国投资者在泰国股市买超1,360万泰铢，尽管泰国央行上周五下调了今年经济增速预估。

马来西亚股市 下跌0.4%，印尼股市 和新加坡股市 均下跌0.1%。

新加坡“国父”李光耀周一逝世，享年91岁。新加坡政府宣布，从周一至周日（3月29日）为全国哀悼期，周日将举行葬礼。

汤森路透数据显示，外资在印尼股市买超3,028万美元。交易商数据显示，外资在马来西亚股市买超709万美元。

越南股市 下跌0.8%至2月5日来的最低，跌破支撑水准，分析师认为可能会进一步下滑。

菲律宾股市 逆势上扬0.3%。(完)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐