东南亚股市：多数下滑，泰国股市受电信股跌势拖累

《全球汇市》美元兑欧元下滑，因法国大选乐观情绪盖过美就业数据惊喜
路透纽约5月5日 - 美元兑欧元周五触及约六个月最低水准，4月美国就业增长强劲反弹，但仍不敌周日法国总统第二轮投票前投资者看多欧元的人气。
路透3月23日 - 大多数东南亚股市周一下滑，回吐稍早录得的涨幅，泰国股市跌至约一周收盘低位，电信股领跌。
泰国股市 下跌0.7%，创下3月17日以来最低收盘水准，该国第三大电信公司True Corp 下跌3.9%，Advanced Info Service Pcl 则下跌0.8%。
外国投资者在泰国股市买超1,360万泰铢，尽管泰国央行上周五下调了今年经济增速预估。
马来西亚股市 下跌0.4%，印尼股市 和新加坡股市 均下跌0.1%。
新加坡“国父”李光耀周一逝世，享年91岁。新加坡政府宣布，从周一至周日（3月29日）为全国哀悼期，周日将举行葬礼。
汤森路透数据显示，外资在印尼股市买超3,028万美元。交易商数据显示，外资在马来西亚股市买超709万美元。
越南股市 下跌0.8%至2月5日来的最低，跌破支撑水准，分析师认为可能会进一步下滑。
菲律宾股市 逆势上扬0.3%。(完)
路透纽约5月5日 - 美元兑欧元周五触及约六个月最低水准，4月美国就业增长强劲反弹，但仍不敌周日法国总统第二轮投票前投资者看多欧元的人气。
路透纽约5月5日 - 油价周五收高1.5%，从五个月低位反弹，此前美国4月就业数据乐观，沙特称俄罗斯准备加入石油输出国组织(OPEC)延长减产以缓解油市长期过剩状况的行动。
路透纽约/伦敦5月5日 - 金价周五削减涨幅，因数据显示，美国4月就业岗位增长再度加快，金价本周有望创六个月来最大周跌幅，因美国将在6月升息的预期升温，且欧元区的政治风险减弱。