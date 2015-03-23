国际油市：亚洲石脑油裂解价差上涨，触及五个半月高位

路透新加坡3月23日 - 亚洲石脑油裂解价差周一延续上升态势，触及每吨115.20美元，创下2014年10月初以来的最高，因预期供给将减少。

一位在新加坡的消息人士称：“一些从西方至东方的石脑油船货取消了，而一些船货可能会推迟...亚洲从西方吸引船货似乎不容易。”

交易员表示。欧洲和美国强劲的汽油需求可能给予石脑油支撑，因石脑油可以用作混合原料生产汽油。

其它交易员表示，拉美地区坚挺的需求或已经促使卖家将此前已预定前往亚洲的船货改道。但未能对此确认。

韩国的LG Chem入市求购5月上半月石脑油。

标售结果尚不清楚，但交易员表示达成的价格应该是成本加运费加(C&F)较日本报价升水在单位数高段区间。

亚洲汽油裂解价差连续第三日保持在每桶13美元上方，比一个月前高50%，受需求强劲和炼厂维护的支撑。

新加坡未有现货交易达成。(完)

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