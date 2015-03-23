中欧关系：欧盟要求希腊收回给予PCT和其合作伙伴中远太平洋的优惠

路透布鲁塞尔3月23日 - 欧盟国家救助监管机构已要求希腊收回给予比雷埃夫斯集装箱码头有限公司(PCT)和其合作伙伴中远太平洋 的不符合法律规定的财政优惠。

欧盟执委会称，这些措施违反了欧盟的规则，包括税收减免和优惠会计处理。