中欧关系：欧盟要求希腊收回给予PCT和其合作伙伴中远太平洋的优惠

《全球汇市》美元兑欧元下滑，因法国大选乐观情绪盖过美就业数据惊喜
路透纽约5月5日 - 美元兑欧元周五触及约六个月最低水准，4月美国就业增长强劲反弹，但仍不敌周日法国总统第二轮投票前投资者看多欧元的人气。
路透布鲁塞尔3月23日 - 欧盟国家救助监管机构已要求希腊收回给予比雷埃夫斯集装箱码头有限公司(PCT)和其合作伙伴中远太平洋 的不符合法律规定的财政优惠。
欧盟执委会称，这些措施违反了欧盟的规则，包括税收减免和优惠会计处理。
欧盟执委会称：“两家公司现在需要缴回从希腊获得的优惠。为避免进一步扭曲竞争，希腊当局也需要从现在开始，停止给予PCT这些优惠措施。”(完) (编译 王洋; 审校 高琦)
路透纽约5月5日 - 美元兑欧元周五触及约六个月最低水准，4月美国就业增长强劲反弹，但仍不敌周日法国总统第二轮投票前投资者看多欧元的人气。
路透纽约5月5日 - 油价周五收高1.5%，从五个月低位反弹，此前美国4月就业数据乐观，沙特称俄罗斯准备加入石油输出国组织(OPEC)延长减产以缓解油市长期过剩状况的行动。
路透纽约/伦敦5月5日 - 金价周五削减涨幅，因数据显示，美国4月就业岗位增长再度加快，金价本周有望创六个月来最大周跌幅，因美国将在6月升息的预期升温，且欧元区的政治风险减弱。