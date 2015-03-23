国际油市：亚洲380cst燃料油价差降至逾九个月低点，供给充足需求低迷

《全球汇市》美元兑欧元下滑，因法国大选乐观情绪盖过美就业数据惊喜
路透纽约5月5日 - 美元兑欧元周五触及约六个月最低水准，4月美国就业增长强劲反弹，但仍不敌周日法国总统第二轮投票前投资者看多欧元的人气。
路透新加坡3月23日 - 亚洲380-cst燃料油价差周一连续第六个交易日下滑，降至逾九个月低点，因供给充足之际需求非常低迷。
路透数据显示，380-cst燃料油较新加坡现货报价每吨贴水达到1.41美元，走阔0.72美元。
根据周一发布的中国海关数据，虽然2月中国燃料油进口较前月增加逾20%，但较上年同期却下滑近30%。
科威特石油公司向维多售出10万吨燃料油，包括6万吨重质油和4万吨船用燃料油，价格未知。
“他们在中东达成船货交易，这挺不错的，”一位新加坡的燃料油交易员说道，“中东的船用燃料油价格依然高于新加坡报价。”
阿联酋富查伊拉港的船用燃料油价格目前每吨较新加坡报价高出5-10美元。
台湾台塑石化求售1.5万吨裂解燃料油，船期是4月5-7日，标售将于3月24日结束。
新加坡现货市场有一笔交易达成。中航油售出4万吨380-cst燃料油，船期是4月17-21日，每吨较新加坡现货报价贴水1.50美元。（完）
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产油国官方售价英文原文 (编译 高琦 审校 王洋)
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