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亚洲 | 2015年 3月 24日 星期二 06:13 BJT

《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--3月23日

以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价：

公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量

中国

新浪 33.12 +0.19 +0.58 1935803

搜狐 54.75 +1.63 +3.07 526271

网易 103.87 +3.20 +3.18 403848

百度 216.78 +4.09 +1.92 2206416

台湾

台湾积体电路 24.80 +0.03 +0.12 1465024

联电 2.47 -0.01 -0.40 144082

日月光 7.63 +0.01 +0.13 355383

硅品精密 8.86 -0.11 -1.23 393681

和信超媒体 0.81 -0.02 -2.40 159515

友达 5.14 +0.05 +0.98 199487

中华电信 31.68 +0.14 +0.44 33941

台湾国际航电 49.40 -0.10 -0.19 947503

香港

中国移动 64.03 +0.31 +0.49 106364

中国联通 15.08 -0.10 -0.66 107813

中国电信 63.70 -0.65 -1.01 7277

中芯国际 4.24 +0.14 +3.41 29327

电讯盈科 6.09 +0.18 +3.05 705

(完)

美国股市 标准普尔主要分类指数

美股盘前/盘后 美股一周展望

Nasdaq最活跃个股 纽约证交所最活跃个股

Nasdaq涨幅居前个股 纽约证交所涨幅居前个股

Nasdaq跌幅居前个股 纽约证交所跌幅居前个股

美股业绩公布日程 中港台企业ADR报价一览表

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