《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--3月23日

《全球汇市》美元兑欧元下滑，因法国大选乐观情绪盖过美就业数据惊喜
路透纽约5月5日 - 美元兑欧元周五触及约六个月最低水准，4月美国就业增长强劲反弹，但仍不敌周日法国总统第二轮投票前投资者看多欧元的人气。
以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价：
公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量
中国
新浪 33.12 +0.19 +0.58 1935803
搜狐 54.75 +1.63 +3.07 526271
网易 103.87 +3.20 +3.18 403848
百度 216.78 +4.09 +1.92 2206416
台湾
台湾积体电路 24.80 +0.03 +0.12 1465024
联电 2.47 -0.01 -0.40 144082
日月光 7.63 +0.01 +0.13 355383
硅品精密 8.86 -0.11 -1.23 393681
和信超媒体 0.81 -0.02 -2.40 159515
友达 5.14 +0.05 +0.98 199487
中华电信 31.68 +0.14 +0.44 33941
台湾国际航电 49.40 -0.10 -0.19 947503
香港
中国移动 64.03 +0.31 +0.49 106364
中国联通 15.08 -0.10 -0.66 107813
中国电信 63.70 -0.65 -1.01 7277
中芯国际 4.24 +0.14 +3.41 29327
电讯盈科 6.09 +0.18 +3.05 705
(完)
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法股CAC-40指数 (整理 张荻)
路透纽约5月5日 - 美元兑欧元周五触及约六个月最低水准，4月美国就业增长强劲反弹，但仍不敌周日法国总统第二轮投票前投资者看多欧元的人气。
路透纽约5月5日 - 油价周五收高1.5%，从五个月低位反弹，此前美国4月就业数据乐观，沙特称俄罗斯准备加入石油输出国组织(OPEC)延长减产以缓解油市长期过剩状况的行动。
路透纽约/伦敦5月5日 - 金价周五削减涨幅，因数据显示，美国4月就业岗位增长再度加快，金价本周有望创六个月来最大周跌幅，因美国将在6月升息的预期升温，且欧元区的政治风险减弱。