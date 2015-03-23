澳新经济指标预测--3月24日-3月31日****

《全球汇市》美元兑欧元下滑，因法国大选乐观情绪盖过美就业数据惊喜
路透纽约5月5日 - 美元兑欧元周五触及约六个月最低水准，4月美国就业增长强劲反弹，但仍不敌周日法国总统第二轮投票前投资者看多欧元的人气。
以下为澳洲和新西兰近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 3月23日当周 3月24日(二) 2145 新西兰进口(亿新西兰元) 2月 37.5 36.4 出口(亿新西兰元) 40.9 37.0 贸易收支(亿新西兰元) 顺差3.92 顺差0.56 截至2月的一年 逆差18.2 逆差14.1 3月25日(三) 暂无重要经济数据。 3月26日(四) 暂无重要经济数据。 3月27日(五) 暂无重要经济数据。 3月30日当周 3月30日(一) 2145 新西兰建筑许可 2月 -- -3.8% 3月31日(二) 0000 澳洲HIA新屋销售(较前月) 2月 -- +1.8% 0030 澳洲民间部门信贷 2月 -- +0.5% 2230 澳洲AIG制造业指数 3月 -- 45.40(完)
路透纽约5月5日 - 美元兑欧元周五触及约六个月最低水准，4月美国就业增长强劲反弹，但仍不敌周日法国总统第二轮投票前投资者看多欧元的人气。
路透纽约5月5日 - 油价周五收高1.5%，从五个月低位反弹，此前美国4月就业数据乐观，沙特称俄罗斯准备加入石油输出国组织(OPEC)延长减产以缓解油市长期过剩状况的行动。
路透纽约/伦敦5月5日 - 金价周五削减涨幅，因数据显示，美国4月就业岗位增长再度加快，金价本周有望创六个月来最大周跌幅，因美国将在6月升息的预期升温，且欧元区的政治风险减弱。