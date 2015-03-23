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亚洲 | 2015年 3月 24日 星期二 06:22 BJT

****澳新经济指标预测--3月24日-3月31日****

以下为澳洲和新西兰近期预定公布的重要经济数据及活动日程：  

    GMT时间  经济指标/活动                            公布时段        预估值      前值        
    
    3月23日当周
    
    3月24日(二)
    2145 新西兰进口(亿新西兰元)                       2月             37.5       36.4
               出口(亿新西兰元)                                       40.9       37.0
               贸易收支(亿新西兰元)                               顺差3.92   顺差0.56
                                                  截至2月的一年   逆差18.2   逆差14.1   
      
    3月25日(三)
    暂无重要经济数据。
    
    3月26日(四)
    暂无重要经济数据。
    
    3月27日(五)
    暂无重要经济数据。
    
    3月30日当周
    
    3月30日(一)
    2145 新西兰建筑许可                               2月              --      -3.8%
    
    3月31日(二)
    0000 澳洲HIA新屋销售(较前月)                      2月              --      +1.8%
    0030 澳洲民间部门信贷                             2月              --      +0.5%
    2230 澳洲AIG制造业指数                            3月            --        45.40(完)
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