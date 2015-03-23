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债券 | 2015年 3月 24日 星期二 07:44 BJT

美国FED：副主席费舍尔预计今年升息，但未来政策路径不确定

未来连续平稳升息“几乎肯定不会成为现实，因为经济将不可避免地遇到冲击，”他补充说，强调美联储未来将考虑“上下”调整关键政策利率。

美联储上周再次采取措施，让市场对2006年以来的首次加息做好准备，但同时调降经济预估，同时联储主席叶伦偏于温和立场的讲话暗示，准备到今年晚些时候再行动。

该消息促使许多经济学家将收紧政策的预估时间从6月推后到9月甚至更晚。

“普遍预期年底前将会升息，”费舍尔说，“我们的货币政策将从超级宽松转变为极其宽松。”

他的讲话总体上较为乐观，提及经济取得明显增长，就业市场接近充分就业。但他也确实说到，美元升值可能抵消货币宽松带来的一些益处。

美元升值以及油价下滑给依然处于低位的美国通胀率带来下行压力。费舍尔表示，这两者都是“暂时性的”，强调升息还需要见到就业市场“进一步改善”。

谈到紧缩政策机制，费舍尔表示，预计美联储使用的工具将是适当的，尽管其隔夜逆回购计划(ON RRPs)等某些工具蕴藏风险。(完)

(编译 李爽/郑茵 审校 许娜/张荻)
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