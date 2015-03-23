《焦点》希腊与德国领导人互示良好意愿，然债务谈判并无进展迹象

“请让我们将过去的阴影抛诸脑后，”齐普拉斯强调称，欧盟是欧洲动荡时期的稳定力量。“今天自由民主的德国与让世界付出血的代价的第三帝国毫无关系。”

梅克尔表示，德国认为二战中纳粹占领的赔偿问题已在政治和法律上解决了，但她能意识到希腊人民所遭受的痛苦。她暗示柏林可能扩大去年创建的青年交流基金的规模。德国议会每年向该基金拨付100万欧元，为期三年。

她还说，德国认为欧洲国家都是平等的，德国希望与包括希腊在内的所有欧洲国家建立良好关系。

梅克尔还明确表示，她和齐普拉斯的会面可能无法为向希腊提供新资金带来突破，因为这个问题要由欧元集团来决定。