日韩经济指标预测--3月24日-3月31日****

《全球汇市》美元兑欧元下滑，因法国大选乐观情绪盖过美就业数据惊喜
路透纽约5月5日 - 美元兑欧元周五触及约六个月最低水准，4月美国就业增长强劲反弹，但仍不敌周日法国总统第二轮投票前投资者看多欧元的人气。
以下为日本和韩国近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 3月23日当周 3月24日(二) 0135 日本制造业PMI 3月初值 -- 51.6 2300 韩国国内生产总值(GDP)(较前季) 第四季修正值 -- +0.4% (较上年同期) -- +2.7% 3月25日(三) 2100 韩国消费者信心指数 3月 -- 103 3月26日(四) 2330 日本所有家庭支出(较前月) 2月 +0.5% -0.3% (较上年同期) -3.2% -5.1% 2330 日本全国核心消费者物价指数(CPI)(较上年同期) 2月 +2.1% +2.2% 全国整体CPI -- +2.4% 东京地区核心CPI(较上年同期) 3月 +2.2% +2.2% 东京地区整体CPI -- +2.3% 2330 日本求才求职比 2月 1.15 1.14 失业率 3.5% 3.6% 2350 日本零售销售(较上年同期) 2月 -1.5% -2.0% 3月27日(五) 暂无重要经济数据。 3月30日当周 3月29日(日) 2100 韩国央行制造业景气判断指数 4月 -- 79 2350 日本工业生产 2月初值 -- +3.7% 一个月预估值 -- +0.2% 两个月预估值 -- -3.2% 3月30日(一) 2300 韩国工业生产(较前月) 2月 -- -3.7% (较上年同期) -- +1.8% 服务业产出(较前月) -- -0.4% 3月31日(二) 0130 日本加班工资 2月 -- +2.6% 0500 日本建筑订单(较上年同期) 2月 -- +27.5% 房屋开工(较上年同期) -- -13.0% 2300 韩国消费者物价指数(CPI)(较上月) 3月 -- 持平 (较上年同期) -- +0.5% 2350 日本央行短观大型制造业景气判断指数 第一季 正14 正12 央行短观大型非制造业景气判断指数 正17 正16 央行短观小型制造业景气判断指数 正3 正1 央行短观小型非制造业景气判断指数 0 负4 央行短观大型企业资本支出 +0.5% +8.9% 央行短观小型企业资本支出 -16.5% -6.7% (完)
路透纽约5月5日 - 美元兑欧元周五触及约六个月最低水准，4月美国就业增长强劲反弹，但仍不敌周日法国总统第二轮投票前投资者看多欧元的人气。
路透纽约5月5日 - 油价周五收高1.5%，从五个月低位反弹，此前美国4月就业数据乐观，沙特称俄罗斯准备加入石油输出国组织(OPEC)延长减产以缓解油市长期过剩状况的行动。
路透纽约/伦敦5月5日 - 金价周五削减涨幅，因数据显示，美国4月就业岗位增长再度加快，金价本周有望创六个月来最大周跌幅，因美国将在6月升息的预期升温，且欧元区的政治风险减弱。