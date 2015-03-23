企业并购：和记黄埔即将敲定157亿美元收购英国移动运营商O2的交易--FT

路透3月23日 - 据金融时报报导，和记黄埔 最早将于周二上午敲定105亿英镑(157亿美元)收购西班牙电信(Telefonica) 旗下的英国移动运营商O2的交易。

金融时报援引知情人士称，两公司在为期两个月的尽职调查过程中没有遭遇重大问题，交易或将在周二宣布。(on.ft.com/1EKkK2y)

但该报援引消息人士称，由于交易尚未最终敲定，所以时间上仍有变数。

中国投资有限责任公司、新加坡淡马锡、新加坡政府投资公司(GIC)、以及卡塔尔一家大型官方投资机构，都在与和黄洽谈提供很大一大部分融资。

金融时报报导，和记黄埔计划向外部投资者出售价值约30亿英镑的股权，大概占集团的30%。

西班牙电信发言人Dave Massey未予置评。