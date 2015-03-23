企业并购：和记黄埔即将敲定157亿美元收购英国移动运营商O2的交易--FT

《全球汇市》美元兑欧元下滑，因法国大选乐观情绪盖过美就业数据惊喜
路透纽约5月5日 - 美元兑欧元周五触及约六个月最低水准，4月美国就业增长强劲反弹，但仍不敌周日法国总统第二轮投票前投资者看多欧元的人气。
路透3月23日 - 据金融时报报导，和记黄埔 最早将于周二上午敲定105亿英镑(157亿美元)收购西班牙电信(Telefonica) 旗下的英国移动运营商O2的交易。
金融时报援引知情人士称，两公司在为期两个月的尽职调查过程中没有遭遇重大问题，交易或将在周二宣布。(on.ft.com/1EKkK2y)
但该报援引消息人士称，由于交易尚未最终敲定，所以时间上仍有变数。
中国投资有限责任公司、新加坡淡马锡、新加坡政府投资公司(GIC)、以及卡塔尔一家大型官方投资机构，都在与和黄洽谈提供很大一大部分融资。
金融时报报导，和记黄埔计划向外部投资者出售价值约30亿英镑的股权，大概占集团的30%。
西班牙电信发言人Dave Massey未予置评。
记者未能立即联络到和记黄埔和O2的代表置评。(完) (编译 王颖；审校 张荻)
路透纽约5月5日 - 美元兑欧元周五触及约六个月最低水准，4月美国就业增长强劲反弹，但仍不敌周日法国总统第二轮投票前投资者看多欧元的人气。
路透纽约5月5日 - 油价周五收高1.5%，从五个月低位反弹，此前美国4月就业数据乐观，沙特称俄罗斯准备加入石油输出国组织(OPEC)延长减产以缓解油市长期过剩状况的行动。
路透纽约/伦敦5月5日 - 金价周五削减涨幅，因数据显示，美国4月就业岗位增长再度加快，金价本周有望创六个月来最大周跌幅，因美国将在6月升息的预期升温，且欧元区的政治风险减弱。