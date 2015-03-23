金砖国家：3月23日股汇市收盘纵览

路透3月24日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币3月23日(周一)走势纵览。

MSCI新兴市场指数 涨0.6%或5.85点，报975.38点。

中国股市：沪综指收升近2%再创七年新高，监管层表态激励人气

中国汇市：人民币震荡收贬，上周大涨后市场观望监管意图

香港股市：收涨，受中国内地及国际股市升势激励

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巴西股市：指标股指Bovespa指数 收跌0.11%，报51,908.46点，因投资者锁定获利。

巴西汇市：雷亚尔收涨，收复本月的部分跌幅。雷亚尔兑美元 收报3.1423/53，上周五收报3.2279/02。

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南非股市：小幅收低，南非最大的电信供应商MTN重挫，抵消了铜价上涨对铜生产商的提振。指标Top-40绩优股指数 收低0.2%，报46,480点；综合指数 跌0.1%，报52,559点。

南非汇市：兰特兑美元升至两周最高，受欧元大涨带动

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印度股市：连续第四日收低，Jindal Steel领跌，因政府拒绝了该公司对三个正拍卖煤矿的竞标。指标BSE指数 收低0.24%，报28,192.02点；NSE指数 收低0.23%，报8,550.90点。

印度汇市：卢比兑美元收高报62.2675/2775，因美元疲软，上日收报62.4575/4675。

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俄罗斯股市：指标RTS指数 跌0.35%，报859.140点；MSCI明晟俄罗斯指数 下挫1.91%，报468.29点。