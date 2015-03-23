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债券 | 2015年 3月 24日 星期二 07:48 BJT

德国经济：第一季开局良好，证据显示经济将持续扩张--财政部

路透柏林3月24日 - 德国财政部周二表示，今年第一季经济开局良好，有证据显示经济将持续增长。

财政部在月报中称，“行业‘硬’指标及企业和消费者的乐观情绪暗示，第一季经济应已持续扩张。”

该报告称，今年前几个月失业人数下降，廉价的石油提振了国内需求。

近期数据大致为德国经济描绘了一幅积极的图景，民间部门正在积聚增长动能，失业人数下降，零售销售增加，而且工业产出增长。

但1月工业订单下降，出口大幅减少，不过疲弱的欧元料将在未来几个月提振德国商品的海外销售。

2014年中期德国经济险些陷入衰退，但去年第四季表现强劲，德国政府预计2015年经济将扩张1.5%。(完)

(编译 于春红; 审校 杜明霞)
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