中港股业绩：中信证券去年净利同比增116%，拟债务融资至多800亿元

路透上海3月24日 - 中国最大券商--中信证券 周一晚间公布年报，去年实现净利润113.37亿元人民币，同比增长116.2%，与1月公布的业绩快报基本一致。公司并拟发行不超过800亿元的境内外公司债务融资工具，债务融资规模较前两年目标激增一倍。
年报显示，去年该公司实现营收291.98亿元，同比增长81.18%；每股收益1.03元。公司年度分配方案为每10股派3.1元现金。
中信证券表示，随着中国资本市场去年转暖，公司各项传统业务收入大幅增长；财务杠杆水平的提高、做市能力的增强，资本中介业务规模迅速扩大，成为新的利润增长点；成功发行首单Reits产品提升创新业务的利润贡献水平，以及营收支出增速低于收入增速，加之去年合并里昂证券和华夏基金，诸多因素下公司实现业绩大幅增长。
今年中信证券将进一步深化传统中介业务转型，保持资本中介业务平稳较快发展，提高资本型业务收入贡献，加快全球一体化整合，加强合规管理和风险管理，围绕转型做好相关管理工作。
中信证券指出，2015年，公司将继续大力发展股权资本中介业务，继续丰富产品结构和类型，重点做好交易所期权、场外期权、股票挂钩收益凭证等非线性产品，更好满足客户投资、融资、风险管理等需求。
同时，加大交易系统等基础建设，提升客户体验。固定收益类资本中介业务继续加强流动性管理，提高交易做市、销售和定价能力；大宗商品业务继续推进业务规模化、加快国际化，巩固竞争优势。
去年末，中信证券融资融券余额为721.3亿元，排名行业第一。公司预计，今年融资融券业务规模预计将继续保持稳步增长态势，但增速将有所放缓，融券交易占融资融券业务的比重有望提高。
去年该公司累计债务融资约合710亿元，财务杠杆率由年初的2.5倍增加至3.7倍。中信证券指出，公司资本中介业务规模迅速发展，未来需继续扩大负债规模，进一步提升杠杆水平。
在2013年和2014年分别提出发行至多400亿元债务融资工具的基础上，中信证券提出，今年拟发行至多800亿元债务融资工具，期限不超过15年，品种包括普通公司债券、次级债券和债务、收益凭证及境外债券、境外次级债或结构性票据。募集资金将用于满足公司业务运营需要，调整公司债务结构，补充公司流动资金和/或项目投资。
中信证券还提请股东大会授予董事会关于增发A股、H股股份一般性授权，增发规模上限为A股或H股的20%。
去年底，中信证券公布定向增发H股议案，拟发行不超过15亿股新H股，发行对象为不超过10名合格的独立机构、企业和自然人及其他投资者配售。股份定价的前提是不能低于定价前五个交易日其H股收市价平均数的80%。该方案上月已获股东大会通过。
中信证券A股周一收报33.32元，过去一个月累计上涨14.2%。（完）
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(发稿 林琦; 审校 张喜良)