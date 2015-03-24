《新兴市场重要经济事件预告》--3月24日-3月31日

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3月24日(二)
伦敦--“金融城之周”主办的国际金融服务论坛(至3月26日)，发言人包括：美国财政部副部长拉斯金、前印度央行副总裁Rakesh Mohan和希腊财长瓦鲁法基斯。
菲律宾马卡蒂--亚洲开发银行发布2015年亚洲发展展望报告(0130)。
马尼拉--2015菲律宾投资论坛。菲律宾总统阿基诺、财长普里斯马和央行总裁泰谭柯将发表主旨演说。
柏林--德国财政部长朔伊布勒(Wolfgang Schaeuble)与国际货币基金组织(IMF)财政事务部门主管加斯帕(Vitor Gaspar)就结构性改革和预算整顿举行会谈。
布达佩斯--匈牙利央行利率制定会议，并于1300公布利率决定，1400公布声明。
比勒陀利亚--南非央行开始为期三天的货币政策委员会会议。
拉巴特--摩洛哥央行举行利率会议。
安卡拉--土耳其央行公布3月会议记录。
3月25日(三)
东京--亚洲开发银行总裁中尾武彦在日本记者俱乐部发表演说(0600)。
布拉格--捷克央行举行货币政策会议。
雅温德--中非货币联盟(BEAC)央行货币政策委员会在喀麦隆举行会议。
3月26日(四)
中国海南--博鳌亚洲论坛2015年年会，主题为“亚洲新未来：迈向命运共同体”(至3月29日)。国际货币基金组织(IMF)副总裁朱民、法国前财长拉法兰、中国人民银行副行长易纲、世界银行副行长Cyril Muller和亚洲开发银行副行长Stephen Groff参加会议。
墨西哥城--墨西哥央行发布货币政策声明(1500)。
马尼拉--菲律宾央行举行货币政策会议(0800)。
台北--台湾央行举行第一季理监事会利率会议(0900)。
布拉格--捷克央行管委会就利率举行会议(1200)。
比勒陀利亚--南非央行宣布利率决定(1300)。
3月27日(五)
普里什蒂纳--欧洲央行官员Gilles Noblet发表讲话(1000)。
3月30日(一)
首尔--韩国央行总裁李柱烈在央行总部午餐会上讲话(0300)。
3月31日(二)
布加勒斯特--罗马尼亚央行召开利率会议(0800)。
注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)
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(编译 王兴亚；审校 杜明霞)