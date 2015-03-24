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亚洲 | 2015年 3月 24日 星期二 08:58 BJT

《新兴市场重要经济事件预告》--3月24日-3月31日

(除特别说明外，均为GMT时间)

3月24日(二)

伦敦--“金融城之周”主办的国际金融服务论坛(至3月26日)，发言人包括：美国财政部副部长拉斯金、前印度央行副总裁Rakesh Mohan和希腊财长瓦鲁法基斯。

菲律宾马卡蒂--亚洲开发银行发布2015年亚洲发展展望报告(0130)。

马尼拉--2015菲律宾投资论坛。菲律宾总统阿基诺、财长普里斯马和央行总裁泰谭柯将发表主旨演说。

柏林--德国财政部长朔伊布勒(Wolfgang Schaeuble)与国际货币基金组织(IMF)财政事务部门主管加斯帕(Vitor Gaspar)就结构性改革和预算整顿举行会谈。

布达佩斯--匈牙利央行利率制定会议，并于1300公布利率决定，1400公布声明。

比勒陀利亚--南非央行开始为期三天的货币政策委员会会议。

拉巴特--摩洛哥央行举行利率会议。

安卡拉--土耳其央行公布3月会议记录。

3月25日(三)

东京--亚洲开发银行总裁中尾武彦在日本记者俱乐部发表演说(0600)。

布拉格--捷克央行举行货币政策会议。

雅温德--中非货币联盟(BEAC)央行货币政策委员会在喀麦隆举行会议。

3月26日(四)

中国海南--博鳌亚洲论坛2015年年会，主题为“亚洲新未来：迈向命运共同体”(至3月29日)。国际货币基金组织(IMF)副总裁朱民、法国前财长拉法兰、中国人民银行副行长易纲、世界银行副行长Cyril Muller和亚洲开发银行副行长Stephen Groff参加会议。

墨西哥城--墨西哥央行发布货币政策声明(1500)。

马尼拉--菲律宾央行举行货币政策会议(0800)。

台北--台湾央行举行第一季理监事会利率会议(0900)。

布拉格--捷克央行管委会就利率举行会议(1200)。

比勒陀利亚--南非央行宣布利率决定(1300)。

3月27日(五)

普里什蒂纳--欧洲央行官员Gilles Noblet发表讲话(1000)。

3月30日(一)

首尔--韩国央行总裁李柱烈在央行总部午餐会上讲话(0300)。

3月31日(二)

布加勒斯特--罗马尼亚央行召开利率会议(0800)。

注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)

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美国上市公司业绩公布日程表

金融市场假期一览表

美国重要政经日程

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香港重要政经日程

台湾重要政经日程 (编译 王兴亚；审校 杜明霞)
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