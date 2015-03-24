港报财经评论：香港与新加坡渐行渐远--信报3月24日

香港与新加坡渐行渐远/ 习广思

新加坡资政李光耀逝世，相关报道铺天盖地，作为香港人，对于新加坡这个一贯的竞争对手，从来都没有松懈过。然而，近年香港的确渐渐被星洲抛离，对手由交通规划到房屋政策，早有一套施政理念与长远规划。反观香港自1997年以来便逐渐沉沦，房屋政策由一个极端走到另一个极端，施政混乱，议会也再非论政之地，“香港奇蹟”老本极速消耗，新加坡奇蹟又如何？1965年新加坡宣布脱离马来西亚，成立新加坡共和国，当时新加坡还是一个资源匮乏的穷国。在建国初始，李光耀便意识到，对于缺乏资源的新加坡来说，必须通过对外开放、吸引来自美日等发达国家资本的方式来发展经济。

执政新加坡31年期间（1959年至1990年），李光耀把新加坡这块弹丸之地，发展成发达国家之列。世银资料显示，1960年新加坡人均国内生产总值只有2530美元，在1990年李光耀辞任总理时，已上升至16554美元；2013年，更上涨至36898美元，接近1960年的15倍，人均GDP位列全球第九位。没有天然资源便要依靠人力资源，李光耀崇尚精英社会，他创造的“新加坡模式”实际上促进了新加坡经济的高速增长，投资教育是核心理念，立国初期由于要吸引大量外资，当时教育便十分注重英语。到了中国经济发展起来，便重视中文及普通话，扭軚及时，却是相当有见地。

李光耀彻底否定经济学家的“新殖民主义”理论，以及一些左派学说的剥削理论，不认为跨国公司从发展中国家购买原料，又向发展中国家出售消费品是经济侵略。事实上，新加坡也没有天然资源可供跨国公司“剥削”，如果跨国公司能让工人获得有报酬的工作，并传授技能、工程技术和管理技巧，更应该把它们争取过来。正是没有贸易壁垒与限制，产权清晰界定，令新加坡经济快速发展，并在美国传统基金会发布的“经济自由度指数”长年名列前茅。李光耀还高瞻远瞩地将新加坡定位为区域金融中心，大力发展金融市场。新加坡建国后，政府通过提供税收、管理上的种种优惠，鼓励金融发展，进一步开放金融市场，吸引跨国金融机构。(B02)

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美汇20天线，成攻守关键/ 苏子

联储局提早加息的市场预期，早前一直支持美元造好，但自从上周四联储局主席耶伦在议息后的记者会上向市场释放鸽派讯息，美元升势已有短期见顶迹象。但由于耶伦表示联储局无法排除在6月份加息此一可能性，换言之，即目前市场将会继续炒作仍有机会提早加息，而这会对美元向下调整时构成一定的支持力。

上周三美汇指数虽然大幅下挫，但当跌至20天平均线支持附近便迅即止跌回升。上周四及周五美汇指数主要在10天及20天平均线间反覆争持，目前两者分别处于98.94及97.35。短线而言，美汇指数若能稳守在20天平均线支持以上，没有顺利跌破收市，预料在反覆争持完毕后，将可向上考验上周三的99.80高位阻力及100心理关口。不过，若然意外地跌破20天平均线收市，预料美汇指数将进一步下试2月3日的93.25低位升至本月13日的100.39高位的61.8%调整目标（95.98）及50天平均线支持（95.32）。美元仍以上升为主的大方向肯定错不了，除非耶伦突然反常亲口说可见的将来息口仍会保持在目前水平，无望调高；否则逢低买入美元此一策略的风险并不高。

当然，由于不少涉足汇市的投资者也会利用杠杆方式来持有美元长仓，故采用较高杠杆比率的投资者（例如明显高于10倍以上），有可能在美元向下作出较深调整时被“震走”。事实上，这两天汇市的波幅已明显扩大，投资者面对这种已见扩大波幅的市况，若使用过高杠杆配合入市价不佳，的确很易在看对方向下，却出现迫于止损离场的惨况。短线而言，投资者亦可以利用美元兑日圆的50天平均线支持（119.10），作为美元的好淡判别位，若成功跌破，由于已同时下破上周的119.28低位支持，届时美元有机会向下作出更深的调整市。故目前在看好美元之余，看好的投资者亦要做好风险管理，不宜过量交易。(B16)