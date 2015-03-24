更新版 1-中国公开市场：节后央行三降逆回购利率，引资金成本下行意图愈发明显

* 七天逆回购200亿元，与今日到期资金对冲

* 利率再降10bp至3.55%，为春节后第三次下调

* 央行引导资金成本下行意图愈发明显

* 市场对未来降准预期依旧存在 (新增市场评论及更多细节)

路透上海3月24日 - 中国央行公开市场周二进行的七天期逆回购，中标利率再跌10个基点(bp)至3.55%。业内人士认为，春节后央行三次下调逆回购利率，借此引导资金成本下行意图愈加明显，惟实效可能尚需量的配合，或流动性出现实质改善。

中国央行稍早进行的200亿元人民币七天期逆回购，中标利率3.55%，上一次为3.65%。另据统计，本周公开市场共有350亿元逆回购到期回笼资金，其中今日到期200亿元。

上海一保险公司交易员称，“央行这次态度很明确啊，(降逆回购利率引导)资金成本下行。”

他解释说，考虑到逆回购利率和同期限质押回购的价差，即使今日逆回购利率持稳也可接受。因此央行“衔枚疾进”式的下调公开市场利率，引导利率下行之心非常明显。

不过对逆回购利率连续走低的作用，华创证券债券首席分析师屈庆表示，缺乏足够逆回购规模配合，利率下调效果会受到抑制。

“逆回购量并不大，所以我们并不认为这样的下调效果会有明显的体现。对应到债券市场，此前几次没有量配合的发行利率下调，最终引发的只是短期的交易机会，并没有给市场太多想象空间，目前看这次也不例外。”他指出。

债券市场上，在逆回购利率和偏低制造业PMI(采购经理人指数)公布后，现券收益率一度应声下行，但随后即恢复到原来水平附近；仅与资金成本关系更紧密的IRS(利率互换)保留部分跌幅。

另外，春节后一直未能实质放松的资金面，令市场对央行再一次降准的预期有增无减。

受新订单和就业分项指数下滑的拖累，在上个月小幅反弹至50关口上方后，汇丰3月中国制造业PMI初值再度跌破荣枯线，并创下11个月最低。制造业活动持续低迷，未来货币和财政政策料均将偏向积极以支持经济增长。

2014年央行仅在1月进行了多个期限的逆回购，随后自2月中旬起转为正回购，期限含14和28天两种，二者操作频率不尽相同。自7月末开始至11月末，正回购期限一直为14天期。随后暂停操作至今年1月22日恢复逆回购。

除SLO(短期流动性调节工具)、常备借贷便利(SLF)外，中国央行在2014年三季度还创设并开展了中期借贷便利(MLF)操作，操作对象包括国有商业银行、股份制商业银行、较大规模的城市商业银行和农村商业银行等。

本周央行资金投放及回笼各项明细(单位:亿元人民币)

回笼 投放

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正回购 （周二） --

（周四） 待定

逆回购 （周二） 200

（周四） 待定

央票到期 --

正回购到期 --

逆回购到期 350

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