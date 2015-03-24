中国债市动态：逆回购利率再降现券先扬后抑，逢利好兑现心态仍在

路透上海3月24日 - 中国央行公开市场周二逆回购利率连续第二周下调，加之最新汇丰PMI疲弱，银行间市场现券收益率及IRS应声下滑，不过逢利好兑现心态仍在，随后现券卖盘浮现，收益率震荡弹升，IRS则因资金利率续降，仍维持小幅跌势。

交易员表示，央行再度调降七天逆回购利率，传达出引导短期资金价格下行的信号；而基本面疲软之下，央行维持货币市场流动性适度宽松的预期加强。

不过他们亦称，两项利多因素仍未能有效扭转近期市场偏谨慎的心态；一级市场上国开行五期新债中标收益率总体偏高，亦显示债券配置需求没有明显改善。

“今天过山车，(国开10年债收益率)现在3.94%，最低3.87%。”上海一银行交易员称。

中国央行公开市场周二进行的七天期逆回购，中标利率再跌10个基点(bp)至3.55%。业内人士认为，春节后央行三次下调逆回购利率，借此引导资金成本下行意图愈加明显，惟实效可能尚需量的配合，或流动性出现实质改善。

华北一交易员表示，近期央行逆回购维持小量操作而非规模放水，价格指导的意味更浓。债市亦不能从中彻底解渴，不少机构还寄望于MLF、降准降息等更激进的货币政策操作，“苦主太多，都等着解放军呢。”

受新订单和就业分项指数下滑的拖累，在上个月小幅反弹至50关口上方后，汇丰3月中国制造业PMI初值再度跌破荣枯线，并创下11个月最低。制造业活动持续低迷，未来货币和财政政策料均将偏向积极以支持经济增长。

一级市场方面，中国国家开发银行周二上午招标五期新债，其中一年期固息增发债中标收益率为3.6563%，低于此前3.73%的预测均值；同时招标的三、五、七、十年期固息增发债中标收益率分别为3.8462%、3.9569%、4.1099%、3.9622%，则均高于预测均值。

上海一银行交易员认为，国开行五期新债多数品种中标收益率偏高，显示了配置盘需求总体疲软。尽管资金价格在央行引导下正逐步下行，但在流动性大幅松动之前，债市需求端预期不会有明显改善。

剩余期限近10年的国开行固息债150205券最新报价收益率 为3.95%/3.92%，上日尾盘为3.91%/3.8950%。