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亚洲 | 2015年 3月 24日 星期二 10:39 BJT

台湾债市：RP利率大致持稳，投信遭赎回令分配不均

路透台北3月24日 - 台湾债券市场附买回(RP)市场周二持稳。交易员表示，寿险筹措国际债交割款项向投信赎回，令今日资金分配不均，不过银行端仍宽裕，使得利率没有因而出现变化。

市场人士指出，自昨日开始，投信业者即陆续出现到期解约或提解的状况，由于时序将进入季底，纵然整体资金供应偏向宽裕，但还是要提早作好调度准备。不过也有部分投信业者开始做跨月的落点安排。

〞这几天会比较不稳定，尽量找银行与寿险调。〞一位证券商交易员说。

另一证券商调度人员称，今日有投信解钱，主要是因为有寿险赎回基金所致，但有找到其他投信承接。

今日证券商公债的月内附买回利率主要成交区间在0.53-0.54%，月内公司债RP主要成交在0.63-0.64%，跨月公债及公司债RP交投则与月内报价一致。

大型票券商与金融机构承作的公债附买回利率成交在0.46-0.51%；公司债附买回利率成交约在0.55-0.57%，利率持平上日。(完) (记者 董永年；审校 黄凯)
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