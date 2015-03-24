台湾债市：RP利率大致持稳，投信遭赎回令分配不均

全球汇市：美元净多仓降至七个月最低--CFTC/路透数据

路透纽约5月5日 - 根据美国商品期货交易委员会(CFTC)周五的数据和路透计算，最近 一周美元净多仓大幅下降至10月初以来最低水平。 过去一周美元受欧元涨势冲击，此前法国中间派候选人在总统第一轮投票中获胜，令人 益发预期该国会留在欧盟，保留欧元。 特朗普政府公布只有一页纸的减税计划提案，其中多涉及企业税，该计划远未达到两党 多年来寻求的全面改革。该计划若实施将使联邦赤字大幅增加。 当周美元指数下降1.4%，国内生产总值(GDP)初值不及预期，也带来压力。 截至5月2日当周，美元净多仓总计127.0亿美元，低于前一周的152.9亿美元。 欧元净空仓降至1,653口，为2014年5月以来最低，当时欧元为净多仓。 路透对芝加哥国际货币市场(International Monetary Market)美元的总仓位是根据其 兑日圆、欧元、英镑、瑞郎、加元和澳元这六种主要货币的净仓位来计算。 日圆(12,500,000日圆为1口)