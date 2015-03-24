台湾债市：RP利率大致持稳，投信遭赎回令分配不均

日本经济：总裁称通胀偏低令央行面临挑战
路透横滨5月6日 - 日本央行总裁黑田东彦周六称，通胀远低于2%的目标，凸显该行维持大规模刺激政策的重要性，该行因而面临巨大挑战。
路透台北3月24日 - 台湾债券市场附买回(RP)市场周二持稳。交易员表示，寿险筹措国际债交割款项向投信赎回，令今日资金分配不均，不过银行端仍宽裕，使得利率没有因而出现变化。
市场人士指出，自昨日开始，投信业者即陆续出现到期解约或提解的状况，由于时序将进入季底，纵然整体资金供应偏向宽裕，但还是要提早作好调度准备。不过也有部分投信业者开始做跨月的落点安排。
〞这几天会比较不稳定，尽量找银行与寿险调。〞一位证券商交易员说。
另一证券商调度人员称，今日有投信解钱，主要是因为有寿险赎回基金所致，但有找到其他投信承接。
今日证券商公债的月内附买回利率主要成交区间在0.53-0.54%，月内公司债RP主要成交在0.63-0.64%，跨月公债及公司债RP交投则与月内报价一致。
大型票券商与金融机构承作的公债附买回利率成交在0.46-0.51%；公司债附买回利率成交约在0.55-0.57%，利率持平上日。(完) (记者 董永年；审校 黄凯)
路透横滨5月6日 - 日本央行总裁黑田东彦周六称，通胀远低于2%的目标，凸显该行维持大规模刺激政策的重要性，该行因而面临巨大挑战。
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路透纽约5月5日 - 根据美国商品期货交易委员会(CFTC)周五的数据和路透计算，最近 一周美元净多仓大幅下降至10月初以来最低水平。 过去一周美元受欧元涨势冲击，此前法国中间派候选人在总统第一轮投票中获胜，令人 益发预期该国会留在欧盟，保留欧元。 特朗普政府公布只有一页纸的减税计划提案，其中多涉及企业税，该计划远未达到两党 多年来寻求的全面改革。该计划若实施将使联邦赤字大幅增加。 当周美元指数下降1.4%，国内生产总值(GDP)初值不及预期，也带来压力。 截至5月2日当周，美元净多仓总计127.0亿美元，低于前一周的152.9亿美元。 欧元净空仓降至1,653口，为2014年5月以来最低，当时欧元为净多仓。 路透对芝加哥国际货币市场(International Monetary Market)美元的总仓位是根据其 兑日圆、欧元、英镑、瑞郎、加元和澳元这六种主要货币的净仓位来计算。 日圆(12,500,000日圆为1口)