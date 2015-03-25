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货币新闻 | 2015年 3月 25日 星期三 16:44 BJT

中港股业绩：中国银行去年净利按年增8.08%，略高于市场预期

路透香港/北京3月25日 - 按市值计中国第四大银行--中国银行 周三公布，去年净利按年增长8.08%，略高于此前市场预期。

该行业绩公告显示，其2014年全年净利为1,696亿元人民币。汤森路透I/B/E/S综合多名分析师预测的净利为1,685.07亿元。中行上年度净利则为1,569亿元。

期内每股盈利为0.61元人民币，董事会建议派发末期股息每股0.19元人民币。

公告并显示，去年末中行的核心一级资本充足率为10.61%，资本充足率为13.87%。不良贷款率1.18%，上年末则为0.96%；不良贷款拨备覆盖率为187.6%；净息差为2.25%，贷存比为72.97%。

中国银行并称，2015年该行内地人民币贷款预计增长11%左右。（完）

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