中国货币市场：供给平衡惟隔夜资金略显紧俏，逆回购利率调降影响有限

路透北京3月24日 - 中国银行间市场周二主要回购利率随开盘价格继续走低，而由于季末渐行渐近，进一步推升场内隔夜资金需求，但由于大行供给尚可，流动性整体仍较平衡；公开市场逆回购利率再度调降，但由于操作规模依旧有限对资金面影响不大。
交易员表示，目前机构预期尚平稳，对明日例行缴准及季末等扰动担心亦有限；不过央行调降资金成本稳步走低的意图明显，未来资金价格虽有望平稳下行，但若数量宽松力度不够，整体效果恐难一时奏效。
“这两天就是隔夜有点紧，其实资金不算紧，小伙伴们都不费劲平头寸。”华南一银行交易员称，“接下来应该也不会紧，基调要的还是稳健。”
上海一银行交易员认为，隔夜资金利率近日跌幅有限，不知是否接近央行的价格调控底线，而今日逆回购操作量作用不大，价格调整信号明显， 接下来还需要继续观察资金价格的回落幅度如何。
中国央行公开市场今日进行200亿元人民币逆回购操作，期限为七天，中标利率则再次调降10bp至3.55%，业内人士认为，春节后央行三次下调逆回购利率，借此引导资金成本下行意图愈加明显，惟实效可能尚需量的配合，或流动性出现实质改善。
华北一银行交易员则认为，目前资金价格和公开市场逆回购利率有所偏离，未来公开市场利率再调整的空间或受限，短期资金价格回落还是更多依赖开盘价格引导。
以下为主要货币市场利率报价：
北京时间11:45 今日(%) 上日(%) 变动(bp)
-----------------------------------------------------------
质押式回购加权平均利率
其中:隔夜 3.1951 3.1992 -0.41
七天 3.9500 4.0288 -7.88
14天 4.2848 4.3795 -9.47
上海证交所质押式回购利率
其中:隔夜 2.9850 1.5400 +144.50
七天 3.1900 2.5000 +69.00
14天 3.6000 3.1400 +46.00
回购定盘利率
其中:隔夜 3.3000 3.3000 +0.00
七天 4.0000 4.1300 -13.00
14天 4.3795 4.3800 -0.05
Shibor
其中:隔夜 3.2180 3.2170 +0.10
七天 4.0330 4.1430 -11.00
三个月 4.8980 4.8990 -0.10
-----------------------------------------------------------(完)
(发稿 华小萌; 审校 吴芳/林高丽)