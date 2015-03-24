《路透晚报》--3月24日日间新闻摘要（中港台）

以下为路透中文新闻为您整理的今日中港台新闻摘要：

【政经】

--中国数据：3月汇丰制造业PMI初值创11个月最低，政策仍料偏向积极

受新订单和就业分项指数下滑的拖累，在上个月小幅反弹至50关口上方后，汇丰3月中国制造业PMI初值再度跌破荣枯线，并创下11个月最低。制造业活动持续低迷，未来货币和财政政策料均将偏向积极以支持经济增长。

--中国经济：希望通过加入SDR促开放，提高人民币可自由使用程度--总理

中国国务院总理李克强指出，今年适逢国际货币基金组织（IMF）对特别提款权（SDR）进行审查。中国希望通过加入SDR，积极参与维护全球金融稳定的国际合作，同时促进中国资本市场和金融领域的进一步开放。

--全球经济：中国经济成长预计放缓，发展中亚洲地区稳步增长--ADB

亚洲开发银行(ADB)表示，今年与明年发展中亚洲地区经济预计稳健增长，但美国利率今年稍晚可能回到上升周期，也许需要该地区采取政策行动应对资本流动方向逆转。

--中国政策：强化资本市场对技术创新支持，壮大创投和资本市场--国务院

为加快实施创新驱动发展战略，中国国务院表示，营造激励创新的公平竞争环境，发挥市场竞争激励创新的根本性作用，强化资本市场对技术创新的支持。

--中国税收：企业兼并重组暂免三年土地增值税，但房企不适用--财政部

为减轻企业兼并重组负担，继不久前企业兼并重组获所得税优惠后，中国财政部和国家税务总局公布暂免此类企业土地增值税，暂免期限为2015年1月1日至2017年12月31日。

--中国经济：2014年土地出让收入增长3.1%，增速逐季回落--财政部

中国固定资产投资步伐放缓以及房地产市场的低迷，导致2014年土地出让收入增速逐季回落且地区分化明显，全年土地出让收入4.29万亿元人民币，同比增长3.1%。

--投行观点：中国下一次降准最早可能出现在今年4月--摩根大通

国际投行--摩根大通中国首席经济学家朱海斌最新报告称，鉴于中国近期的增长势头和流动性动态，预计下一次降准最早可能出现在4月份。

【金融】

--中港股业绩：农行2014年净利增长7.9%，不良贷款率为1.54%

按资产计中国第三大银行--中国农业银行周二公布2014年度净利升7.9%。农行年报显示，2014年实现净利润1,794.6亿元人民币。此前汤森路透I/B/E/S综合多名分析师对其去年度净利为1,836.25亿元的预测。

--中港个股：中信银行称今年加大不良资产处置力度，预计年内不良微升

中国中信银行周二召开2014年业绩发布会表示，今年该行不良资产处置力度可能还要加大，预计年内不良贷款和不良率略增。

【固定收益】

--中国公开市场：节后央行三降逆回购利率，引资金成本下行意图愈发明显

中国央行公开市场周二进行的七天期逆回购，中标利率再跌10个基点(bp)至3.55%。业内人士认为，春节后央行三次下调逆回购利率，借此引导资金成本下行意图愈加明显，惟实效可能尚需量的配合，或流动性出现实质改善。

--中国货币市场：供给平衡惟隔夜资金略显紧俏，逆回购利率调降影响有限

中国银行间市场周二主要回购利率随开盘价格继续走低，而由于季末渐行渐近，进一步推升场内隔夜资金需求，但由于大行供给尚可，流动性整体仍较平衡；公开市场逆回购利率再度调降，但由于操作规模依旧有限对资金面影响不大。

--中国债市动态：逆回购利率再降现券先扬后抑，逢利好兑现心态仍在

中国央行公开市场周二逆回购利率连续第二周下调，加之最新汇丰PMI疲弱，银行间市场现券收益率及IRS应声下滑，不过逢利好兑现心态仍在，随后现券卖盘浮现，收益率震荡弹升，IRS则因资金利率续降，仍维持小幅跌势。

--新债招标：中国国开行一年债收益率偏低，三和五年高于预期--业内人士

业内人士周二透露，中国国家开发银行上午招标的一年期固息增发债，中标收益率为3.6563%，明显低于此前3.73%的预测均值。

【外汇】

--中国汇市：人民币早盘小幅走升，汇丰制造业PMI欠佳令涨幅收窄

中国人民币兑美元即期周二早盘小幅上涨，中间价连续第二天走升至近一个月高点。交易员称，早盘疑似大行结汇，价格直接抬高上百点，但汇丰制造业PMI数据欠佳，令客盘购汇再占上风，人民币升幅收窄。

--离岸人民币：加拿大出口机构与中国工行签署协议，以人民币结算交易

加拿大出口机构--加拿大出口发展公司(EDC)周一与中国工商银行签署协议，将在贸易相关交易中增加使用人民币当作结算货币；同时加拿大成立美洲第一个人民币交易中心。

【证券/行业】

--中国股市：沪综指收升再创七年新高，获利回吐压力加大致盘中震荡加剧

中国股市沪综指周二小幅收涨再创七年新高，并为连续第十日上涨，盘中一度冲破3,700点整数关口。今日公布的经济数据不佳，引发获利盘集中回吐，早间指数出现一波快速下探，午后大盘逐渐企稳反弹。分析师指出，大盘连涨后投资者短线避险的情绪有所抬升，震荡加剧致成交量有所放大，今日成交额创出三个半月新高。

--《焦点》继倍耐力之后，中国企业在意大利的并购盛宴仍将继续

经历数年的经济滑坡后，意大利已成为中国企业的狩猎场。中国企业如今不再只是从幕后投资，而是热衷于取得像倍耐力(Pirelli)这样有很高价值但资金紧张的意大利企业的控制权。

--《焦点》中国钢铁业国内处境日益艰难，寄望政府支持海外布局

随着中国经济成长动能减弱，国内钢厂面临着沉重债务负担，且赚钱也愈发艰难，所以他们似乎不是海外扩张的生力军。但受危机波及的中国钢铁行业希望摆脱国内需求增长低迷，以及环境成本飙升的局面，正呼吁政府提供强有力的支持，助其加快海外并购步伐。

--中港股业绩：中信证券去年净利同比增116%，拟债务融资至多800亿元

中国最大券商--中信证券周一晚间公布年报，去年实现净利润113.37亿元人民币，同比增长116.2%，与1月公布的业绩快报基本一致。公司并拟发行不超过800亿元的境内外公司债务融资工具，债务融资规模较前两年目标激增一倍。

--港股业绩：中国海外去年核心溢利升25.6%，将发股购母公司物业资产