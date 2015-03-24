台湾债市：五年券104/6殖利率第二日收低，因标售结果好于预期

* 五年券标售低于预期，有交易商反手做多
* 空方含泪回补，后市观察1.00%是否有压
* 明日104/6区间料在0.99-1.03%
路透台北3月24日 - 台湾指标五年期公债104/6期 周二殖利率第二日收低。交易员指出，因财政部公布的第二季发债计划内容，令中午104/6的标售结果低于预期。
他们认为，104/6得标利率出乎意外的低，一方面是高达150亿台币空单回补所带动；另一方面，是有买盘积极下标，其动机为何颇值得玩味。104/6发行前交易殖利率在标售结果公布后一度追低至0.9995%，但最后收在1.0115%。后市将观察多方何时攻克1.00%整数关卡。
〞对标售结果的感想只有，国库署笑了。〞一位证券商交易员说。
他表示，104/6空方的平均成本在1.08%，若依照过往标售经验，得标利率顶多上下各乖离4个基点，但这次空单竟然赔到8基点，空1亿台币就损失近40万元，只能说低到出乎意外。
台湾央行周二表示，财政部委托标售的五年104/6期公债得标利率为1.001%，低于市场预估的1.025-1.045%区间，发行金额350亿台币，足额标出。各行业的得标比重方面，银行业得标比重60.43%、证券业32.43%、票券业7.14%、保险业0%。
另一大型银行交易员称，证券业在这次标售拿了32.43%筹码，显示除了回补空单外，又多拿了一些部位。这有反手做多的意味，不过五年券后市还是要以是否有流动性为操作前提，要市场接受殖利率在1.00%以下的五年券，可能还有些难度。
他认为，台债后市还是要看美债，不过美债在测过高、低点后，目前的位置有点尴尬。对台债而言，由于季底将近，殖利率或许还有小幅向下机会，但进入第二季，有可能会随着美债区间震荡。
台湾财政部周一表示，今年第二季将发行1,500亿台币甲类公债及250亿台币国库券；其中6月将发行五年期公债104/9期金额为300亿台币。财政部国库署长凌忠嫄此前对路透称，第二季公债发行规划每期公债的发行量，将视届时到期资金弹性运用，不排除将单期公债的发行额落在往例的区间低位。
交易员预估，明日五年债104/6发行前交易区间暂估0.99-1.03%；10年债104/5区间则暂看1.53-1.57%。
收盘价 涨跌幅 报价(%) 区间(%) 成交值
年 期别 (基点) (亿台币)
期
5 104/6 -1.25 1.0115 *0.9995-1.0250 186.0
10 104/5 -0.70 1.5480 *1.5425-1.5580 16.0
*表创该券交易以来殖利率低位
本周余日全球重要经济事件和数据包括：
3月24日(二)：法国、德国、欧元区3月Markit PMI初值、美国2月CPI、每周平均实质所得、美国2月新屋销售、美国旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯演说。
3月25日(三)：德国3月IFO企业景气判断、现况及预期指数、美国2月建筑许可年率修正值、美国2月耐久财订单、欧洲央行管委利卡宁记者会、芝加哥联邦储备银行总裁埃文斯演说。
3月26日(四)：德国4月Gfk消费者信心指数、欧元区2月M3货供额、民间贷款、美国3月Markit综合及服务业PMI、日本2月所有家庭支出、就业数据、日本2月全国CPI、3月东京CPI、博鳌亚洲论坛2015年年会、圣路易士联邦储备银行总裁布拉德演说、亚特兰大联邦储备银行总裁洛克哈特发表谈话、台湾央行第一季理监事会议。
3月27日(五)：中国1-2月规模以上工业企业利润、美国第四季GDP终值、美国第四季个人消费支出(PCE)物价指数、美国第四季企业获利初值、美国3月路透/密西根大学消费者信心指数终值。
30 104/4 没有成交
20 104/2 没有成交
10 104/5 1.5480
5 104/6 1.0115
3 104/1 没有成交
2 104/3 0.6400
(完)
(记者 董永年; 审校 张喜良)