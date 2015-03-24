台湾货币市场：资金平稳市场无波，91天国库券标售利率略高于预期

* 月底资金需求高峰料能平稳

* 91天国库券标售利率略高于预期

* RP利率持稳

记者 高洁如

路透台北3月24日 - 台湾银行间短率周二大致平稳，交易人士指出，整体市场资金平稳，平静无波。至于月底资金需求高峰，预料金融机构也会在提前安排落点避开的情况下，平稳度过。

台湾央行稍早公布91天期国库券决标贴现率为0.477%，高于市场预期的0.45%附近 。交易员表示， 自去年的12月起三个月的国库券标售利率就停在0.48-0.50%附近，未再继续下行，这与一年期定存单持续走低的情势并不相同。

一位外商交易员则认为，不排除有特定大型外商银停止标入国库券，使国库券的标售利率未显现日益宽裕的资金环境。

〞你看投标倍数拉高，但利率没怎么下，有可能以前有拿的人消失了，〞一位外商银交易员说。本期国库券投标售数达2.86倍，高于2月2日的2.03倍，惟标售利率较上次同天期的0.48%，仅略走低0.3基点。

至于本周四的中央银行理监事会议，目前各方多认为，央行将维持充裕的资金环境，短率将先持稳。

金融市场人士多认为，央行本次理监事会议料将持续15季，重贴现率稳于1.875%不变 。

本地时间1524时：

--台币兑美元 升1.53角，报31.350。

--台湾加权股价指数 收跌0.27%，报9,731.66点。

--银行间隔夜拆款加权平均利率 报0.385%，上日收在0.388%；今日区间暂落在0.295-0.390%，上日在0.295-0.430%；一周拆款利率暂落在0.388-0.430%，上日0.380-0.500%。两周拆款利率暂落在0.388-0.470%，上日0.388-0.460%。三周拆款利率暂落在0.430-0.470%，同上日。

**月底落点短票量很少**

短票市场方面，票券商交易人士表示，3月底以前短票发行已避开落点，平稳度过3月季底已不是问题。此外，近日也卖了不少91天期的短票，落点在6月中、下旬，利率在0.62-0.63%。

30天票券商与银行承作的短票主要成交在0.60-0.61%，与上日大致持稳。

据集保的资料显示，不分承作对象，上日30天自保短票次级买卖断平均成交利率落在0.605%，略低于前日平均利率的0.606%，成交量57.98亿台币，上日为41亿。

周二央行存单到期金额5,644亿，存单发行金额稍晚央行公布。

本周央行存单到期金额为1兆(万亿)1,702亿台币，除今日以外的落点周三2,280.5亿、周四3,110.5亿及周五41亿。

拆款中心资料 显示，修正后周一超额准备为265亿台币，累积超额准备为2,847亿台币、加计前期1%的超额准备为3,861亿台币。

**债券附买回走稳**

台湾债券市场附买回(RP)市场持稳。交易员表示，寿险筹措国际债交割款项向投信赎回，令今日资金分配不均，不过银行端仍宽裕，使得利率没有因而出现变化。

市场人士指出，自昨日开始，投信业者即陆续出现到期解约或提解的状况，由于时序将进入季底，纵然整体资金供应偏向宽裕，但还是要提早作好调度准备。不过也有部分投信业者开始做跨月的落点安排。

〞这几天会比较不稳定，尽量找银行与寿险调。〞一位证券商交易员说。

另一证券商调度人员称，今日有投信解钱，主要是因为有寿险赎回基金所致，但有找到其他投信承接。

今日证券商公债的月内附买回利率主要成交区间在0.53-0.54%，月内公司债RP主要成交在0.63-0.64%，跨月公债及公司债RP交投则与月内报价一致。