《路透晚报》--3月24日日间新闻摘要（国际版）

[市场摘要]

--日本股市：收盘小跌，受中国PMI数据与美股疲弱拖累

日本股市日经指数周二收盘下跌，因中国3月汇丰制造业PMI初值数据表现疲弱，以及美股下跌，打压投资人信心；但跌幅有限，因投资人预期日股有更高回报。

日经指数收跌0.2%，报19,713.45点，本日走势震荡。该指数仍接近周一触及的15年高位19,778.60点。东证股价指数(Topix) .TOPX 下滑0.3%，报1,587.59点。

--中国股市：沪综指收升再创七年新高，获利回吐压力加大致盘中震荡加剧

中国股市沪综指小幅收涨再创七年新高，并为连续第十日上涨，盘中一度冲破3,700点整数关口。今日公布的经济数据不佳，引发获利盘集中回吐，早间指数出现一波快速下探，午后大盘逐渐企稳反弹。分析师指出，大盘连涨后投资者短线避险的情绪有所抬升，震荡加剧致成交量有所放大，今日成交额创出三个半月新高。

沪综指收报3,691.41点，涨3.68点或0.10%,此前收盘高点为2008年5月6日的3,733.50点；上证A股今日成交7,528亿元人民币，上日为6,597亿元，此前成交量高点为2014年12月9日的7,926亿元。

--香港股市：收跌，中国PMI数据利空打击中资股领跌

香港股市收跌，受中资企业跌势拖累，因中国3月汇丰制造业PMI初值意外跌至11个月低点49.2。恒生指数跌0.4%，报24,399.60点，恒生国企指数下滑1.4%，报12,005.02点。

--汇市：美元先涨后跌，旧金山联储总裁称FED再等数月应将考虑升息

美元指数由升转跌，此前旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯(John Williams)表示，美联储应该只要再等待几个月的时间，就会考虑升息，激励美元上涨。

0826 GMT，美元指数下跌0.24%至96.800，稍早最高曾涨至97.296。不过美元指数仍远低于3月稍早触及的近12年高点100.39。

--国际油市：油价下滑，受累于沙特产量接近纪录及中国需求担忧

油价下滑，此前数据显示中国制造业活动降至11个月低位，且沙特阿拉伯称其原油产量接近纪录高位。0830 GMT时，布兰特原油期货跌0.15美元，报每桶55.77美元；美国原油期货下滑0.19美元，至47.26美元。

--全球金市：金价回吐涨幅仍持坚，美联储延后升息的预期升温

黄金回吐此前四个交易日录得的部分涨幅，但仍接近稍早触及的两周高点，因为市场对美国联邦储备理事会(FED/美联储)升息可能延至9月的预期升温。

0835 GMT，现货金小涨至每盎司1,190.41美元，周一连续第四个交易日上涨，并触及3月6日以来的高点1,191.50。

--金属期市：伦铜自两个半月高位回落，因中国制造业PMI疲软

伦敦期铜盘中一度触及逾两个月高位，因美元走软引发技术面买盘，但在中国发布了疲软的制造业数据后，伦铜回吐大部分涨幅。

伦敦金属交易所(LME)三个月期铜一度跳涨至6,203.50美元，为1月5日以来高位，但0838GMT时拉回到6,146美元，涨幅0.42%。上海期交所主力合约6月期铜亦触及1月初以来高位，之后回落至43,900元人民币，涨幅仍达1.46%。