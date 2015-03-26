重温稿-路透调查：台湾央行料连15季维持利率不变，观望国际景气复苏

国际油市：油价反弹，因沙特称俄罗斯准备加入延长减产行动
路透纽约5月5日 - 油价周五收高1.5%，从五个月低位反弹，此前美国4月就业数据乐观，沙特称俄罗斯准备加入石油输出国组织(OPEC)延长减产以缓解油市长期过剩状况的行动。
路透台北3月24日 - 路透调查显示，台湾央行周四预料将连续15季维持利率不变，因经 济成长平缓，而通膨也没有走高的疑虑。 路透访谈16家金融机构分析师，全数预估本次的理监事会议中，央行将维持重贴现率在 1.875%不变。 兆丰投顾协理李志安说，目前房地产市场降温，这已非央行高度关注的议题，将会更关 注美国和中国的复苏情况。 凯基投顾分析师蔡耀德则表示，由于美联储对未来升息的时点未明确的指出方向，台湾 央行也不会给出明确的景气预估方向。 〞看外需或复苏情况主要看中国，目前它还没有落底的迹象。〞蔡耀德说。他还表示， 近期台湾缺水、停水的情况，也可能拖累景气复苏脚步，在变数众多之下，预料台湾央行今 年以前都不会调整利率。 此外，汇价方面，分析师预估，今年强势美元的预期并未改变，尽管今年为止台币的表 现相对抢眼，但市场对下半年台币的走势趋于保守，不排除台币汇价在下半年将走弱至32整 数关卡以上。 台湾官方先前将台湾2015年GDP年增率由3.50%升至3.78%，同时大幅调降了今年台湾的C PI预估至0.26%(先前为0.91%)。 以下是各金融机构对台湾央行利率决策预估： 金融机构 重贴现率(%) 澳新银行 1.875 巴克莱 1.875 美银美林 1.875 群益证券 1.875 中国信托 1.875 星展银行 1.875 FORECAST 1.875 日盛投顾 1.875 凯基投顾 1.875 元富投顾 1.875 兆丰投顾 1.875 Moody's Analytics 1.875 永丰投顾 1.875 大众银行 1.875 台新投顾 1.875 元大投顾 1.875 中 值 1.875 台湾央行利率利率预估请见 台湾经济成长预估请见 (记者 李可柔/高洁如; 审校 杨淑祯)
路透纽约5月5日 - 油价周五收高1.5%，从五个月低位反弹，此前美国4月就业数据乐观，沙特称俄罗斯准备加入石油输出国组织(OPEC)延长减产以缓解油市长期过剩状况的行动。
路透纽约/伦敦5月5日 - 金价周五削减涨幅，因数据显示，美国4月就业岗位增长再度加快，金价本周有望创六个月来最大周跌幅，因美国将在6月升息的预期升温，且欧元区的政治风险减弱。
* 4月雇主新增21.1万个工作岗位 * 收益率曲线趋平，因市场预计可能在6月升息 * 美联储主席叶伦和副主席费舍尔周五发表讲话 路透纽约5月5日 - 美债收益率曲线周五趋平，此前4月就业岗位增长 反弹，失业率降至近10年低位，强化了美国联邦储备理事会(FED/美联储) 可能在6月再度升息的预期。 劳工部称，上月非农就业岗位增加21.1万个，远高于18.5万个的今年 月均增幅，较远高于3月7.9万个的增幅。 失业率下降0.1个百分点，至2007年5月以来最低。失业率下降反映出 雇佣活动加速，以及退出劳动力大军的人数增加。 虽然4月就业岗位增幅远超18.5万个的预期，但3月就业岗位增幅被下 修。 “两个月的就业岗位变化相互抵消，”BMO Capital Markets 利率策 略师Aaron Kohli称。 “这略微提升了美联储6月升息的可能性，”Kohli称，“当美联储更 趋鹰派时，收益率曲线通常会趋平。” 指标10年期美债价格升2/32，收益率