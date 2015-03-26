重温稿-路透调查：台湾央行料连15季维持利率不变，观望国际景气复苏

路透台北3月24日 - 路透调查显示，台湾央行周四预料将连续15季维持利率不变，因经 济成长平缓，而通膨也没有走高的疑虑。 路透访谈16家金融机构分析师，全数预估本次的理监事会议中，央行将维持重贴现率在 1.875%不变。 兆丰投顾协理李志安说，目前房地产市场降温，这已非央行高度关注的议题，将会更关 注美国和中国的复苏情况。 凯基投顾分析师蔡耀德则表示，由于美联储对未来升息的时点未明确的指出方向，台湾 央行也不会给出明确的景气预估方向。 〞看外需或复苏情况主要看中国，目前它还没有落底的迹象。〞蔡耀德说。他还表示， 近期台湾缺水、停水的情况，也可能拖累景气复苏脚步，在变数众多之下，预料台湾央行今 年以前都不会调整利率。 此外，汇价方面，分析师预估，今年强势美元的预期并未改变，尽管今年为止台币的表 现相对抢眼，但市场对下半年台币的走势趋于保守，不排除台币汇价在下半年将走弱至32整 数关卡以上。 台湾官方先前将台湾2015年GDP年增率由3.50%升至3.78%，同时大幅调降了今年台湾的C PI预估至0.26%(先前为0.91%)。 以下是各金融机构对台湾央行利率决策预估： 金融机构 重贴现率(%) 澳新银行 1.875 巴克莱 1.875 美银美林 1.875 群益证券 1.875 中国信托 1.875 星展银行 1.875 FORECAST 1.875 日盛投顾 1.875 凯基投顾 1.875 元富投顾 1.875 兆丰投顾 1.875 Moody's Analytics 1.875 永丰投顾 1.875 大众银行 1.875 台新投顾 1.875 元大投顾 1.875 中 值 1.875 台湾央行利率利率预估请见 台湾经济成长预估请见 (记者 李可柔/高洁如; 审校 杨淑祯)