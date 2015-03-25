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货币新闻 | 2015年 3月 25日 星期三 11:57 BJT

中港个股：中国人寿力争今年新业务价值双位数增长，料行业保持15-20%增速

路透香港3月25日 - 中国最大寿险公司--中国人寿保险股份有限公司 周三称，预计今年全行业将保持15-20%的增长速度。

国寿总裁林岱仁在业绩发布会上并表示，今年力争首年期交保费增速高于去年，新业务价值增幅逹双位数。

该公司稍早公布的去年度净利同比增长30.1%至322.11亿元人民币，符合公司此前预告，主要受投资收益增加带动，但稍低于汤森路透综合19名分析师预测中位值344.61亿元。

去年末，中国人寿投资资产规模达21,009.54亿元，较上年底增长13.6%。

其主要竞争对手中国平安 此前给出一份优于市场预期的成绩单，受银行和保险业务带动，去年净利同比增长四成至392.79亿元。 （完） (记者 雷美珍；审校 林高丽)

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