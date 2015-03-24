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亚洲 | 2015年 3月 24日 星期二 17:10 BJT

中国货币市场：79家银行公布今年同业存单发行额度，累计29,840亿元

路透北京3月24日 - 中国河北银行、包商银行和龙湾农商银行最新公布2015年同业存单发行计划，额度分别为100亿元、200亿元和20亿元人民币。至此，已有79家银行公布今年同业存单额度，累计29,840亿元。

2014年共有91家机构披露同业存单发行计划，额度总规模达14,319亿元。

以下为各家银行2015年的同业存单发行额度明细（单位：亿元）：

发行主体 发行计划额度

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上海银行 1,000

杭州银行 800

浙商银行 800

绍兴银行 50

宁波银行 800

北京银行 800

福建海峡银行 120

青岛银行 150

徽商银行 300

农业银行 1,000

兴业银行 2,000

东亚银行(中国) 50

招商银行 2,000

金华银行 40

浙江富阳农合行 10

浦发银行 2,000

鄞州银行 50

上饶银行 60

台州银行 80

宁波余姚农合行 20

江苏江南农商行 200

中国银行 500

顺德农商行 250

长沙银行 70

光大银行 1,500

宁波慈溪农商行 30

江苏海安农商行 20

富邦华一银行 50

平安银行 1,000

上海农商行 300

浙江桐庐农合行 5

浙江萧山农商行 30

南京银行 800

华商银行 100

宁夏银行 100

杭州联合农商行 65

汇丰银行(中国) 50

民生银行 2,000

浙江乐清农商行 10

浙江新昌农商行 10

中信银行 2,000

汉口银行 100

东莞银行 120

尧都农商行 50

工商银行 1,000

齐商银行 30

浙江温州瓯海农商行 20

齐鲁银行 150

江苏银行 300

华夏银行 800

西安银行 300

建设银行 1,000

乐山商行 80

南昌银行 120

海门农商行 50

临商银行 50

苍南农商行 10

长安银行 200

成都银行 200

江苏大丰农商行 20

重庆银行 150

泰安商行 60

北京农商行 500

贵州银行 200

厦门农商行 200

九江银行 100

交通银行 1,000

邯郸银行 50

德阳银行 60

重庆农村商业银行 200

无锡农商行 50

广州农商行 150

吉林银行 20

吉林九台农商行 60

富滇银行 100

国家开发银行 800

龙湾农商银行 20

包商银行 200

河北银行 100

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合计 29,840

中国央行2013年发布同业存单管理暂行办法，存款类金融机构可以在当年发行备案额度内，自行确定每期同业存单的发行金额、期限，但单期金额不得低于5,000万元。上述机构应于每年首只同业存单发行前，向央行备案年度发行计划。发行备案额度实行余额管理，发行人年度内任何时点的同业存单余额均不得超过当年备案额度。 (完) (整理 华小萌; 审校 吴芳)
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