路透伦敦3月24日 - 以下为IRONFX GLOBAL分析师对外汇市场重要技术走势及价位预测：
欧元/美元：周一持续上扬触及1.0970美元。汇价仍高于2月26日高点拉出的短期下行趋势线，亦高于3月13日低点拉出的上行趋势线，因此，短线走势倾向仍为正面。虽然可能出现轻微回落，但预计下次上攻将挑战1.1045的阻力。更大的趋势来看，汇价结构仍显示较长期的下行趋势。欧元/美元在50及200日均线下方的高点及低点均下移。因此，短线上行应视为较大下行路径的修正走势。
英镑/美元：在1.4835美元寻获支撑后昨日反弹，触及1.4975阻力。今日将有英国CPI数据，通胀率料放缓。这可能鼓舞空头再度下探1.4835支撑。若跌落此处，可能延长偏空波段，或许跌向下道支撑1.4775。
欧元/日圆：持续上扬，但偏多波段已在130.30日圆支撑及131.85阻力之间停止。欧元/日圆开始在3月13日低点拉出的上行趋势线上方垫高高点及低点，因此我认为短线格局偏多。若升破131.85，将确认在四小时图上即将上移的高点，可能进一步升向133.50阻力。日线图上，较长期仍呈下行趋势。欧元/日圆由126.90的回升应视为较大下跌格局里的回撤。
纽约 当日 今年来 2014年
最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价
欧元/美元 1.0984 1.0945 +0.36 -9.20 1.2097
美元/日圆 119.48 119.73 -0.21 -0.17 119.68
欧元/日圆 131.25 131.03 +0.17 -9.34 144.77
美元/瑞郎 0.9601 0.9661 -0.62 -3.42 0.9941
英镑/美元 1.4953 1.4950 +0.02 -3.98 1.5573
美元/加元 1.2495 1.2522 -0.22 +7.55 1.1618
澳元/美元 0.7875 0.7880 -0.06 -3.59 0.8168
新西兰元/美元 0.7657 0.7652 +0.07 -1.80 0.7797
欧元/瑞郎 1.0548 1.0573 -0.24 -12.29 1.2026
欧元/英镑 0.7343 0.7310 +0.45 -5.31 0.7755
欧元/瑞典克朗 9.3176 9.3025 +0.16 -1.60 9.4688
美元/挪威克朗 7.8562 7.8870 -0.39 +5.14 7.4720
附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)
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(编译 蔡美珍；审校 王洋)