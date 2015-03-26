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货币新闻 | 2015年 3月 26日 星期四 16:35 BJT

中港股业绩：中石油去年净利同比下降17.3%，基本符合市场预期

路透香港3月26日 - 中国最大油气生产商--中国石油天然气股份有限公司 周四公布，去年度净利同比下降17.3%，基本符合市场预期，主要受累于原油价下跌、国内成品油价连续下调等因素影响。

公告显示，按国际会计准则，2014年1-12月净利为1,071.72亿元人民币，上年同期则为1,295.99亿；与汤森路透综合26名分析师预测中位值1,108.89亿元基本相符。董事会建议派发末期股息每股0.09601元，全年派息比率45%。

中石油表示，2015年的资本开支预算为2,660亿元，较2014年2,917.29亿元低9%。

去年的油气当量产量14.5亿桶，同比增长3.6%。

业绩公布前，中石油H股收升0.85%，报8.35港元；A股升5.83%，报11.99元。（完）

欲浏览于香港联交所的声明，请点选：(here)

(记者 雷美珍；审校 林高丽)
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