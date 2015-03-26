中港股业绩：中石油去年净利同比下降17.3%，基本符合市场预期

美国股市：标普500指数创纪录新高，因美国就业数据反弹和能源股上涨
路透纽约5月5日 - 美国股市周五收涨，标准普尔500指数触及纪录最高收位，因能源股跟随油价反弹，且美国就业岗位增长加速。
路透香港3月26日 - 中国最大油气生产商--中国石油天然气股份有限公司 周四公布，去年度净利同比下降17.3%，基本符合市场预期，主要受累于原油价下跌、国内成品油价连续下调等因素影响。
公告显示，按国际会计准则，2014年1-12月净利为1,071.72亿元人民币，上年同期则为1,295.99亿；与汤森路透综合26名分析师预测中位值1,108.89亿元基本相符。董事会建议派发末期股息每股0.09601元，全年派息比率45%。
中石油表示，2015年的资本开支预算为2,660亿元，较2014年2,917.29亿元低9%。
去年的油气当量产量14.5亿桶，同比增长3.6%。
业绩公布前，中石油H股收升0.85%，报8.35港元；A股升5.83%，报11.99元。（完）
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(记者 雷美珍；审校 林高丽)
路透纽约5月5日 - 美国股市周五收涨，标准普尔500指数触及纪录最高收位，因能源股跟随油价反弹，且美国就业岗位增长加速。
路透芝加哥5月5日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周五收涨，分析师说，因回补空头。 CBOT-7月玉米期货收涨4-1/2美分，报每磅4.42-1/4美元。 交易商表示，担心在降雨后，玉米种植将被推迟。 今日CBOT玉米期货成交量预计为288,385口。(完) (编译 利棣儿；审校 母红)
路透芝加哥5月5日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五收低， 交易商称，因在触及六周高位后有获利了结。 CBOT-7月大豆期货 收跌1-1/4美分，报每蒲式耳9.73美元。大豆 在隔夜交易时段跌穿40日移动均线。该合约自3月1日以来都不曾收在这一 关键技术点之上。 美国农业部称，民间出口商报告销售13.2万吨2016/17销售年度大豆 到未知目的地。 CBOT-7月豆粕期货 收跌1.7美分，报每短吨316.90美元。 CBOT -7月豆油期货 收涨0.40美分，报每磅32.90美分。 今日CBOT大豆预估成交量为172,434口，豆粕为77,318口，豆油为123 ,651口。(完) (编译 利棣儿；审校 母红)